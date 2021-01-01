كيف يمكن تستخدم الأعشاب لعلاج كثرة الغازات



علاج كثرة الغازات علاج كثرة الغازات



يمكن علاج كثرة الغازات بالأعشاب في شهر رمضان، والتي قد تسبب الأرق والتعب الشديد خلال فترة الصيام، ويمكن استخدام بعض الطرق الطبيعية في التخلص من الغازات دون استخدام الأدوية.



علاج كثرة الغازات بالأعشاب



ويخلط أغلب الأطباء بين ألم الغازات، و التهاب الزائدة الدودية أو حصوات المرارة أو حتى أمراض القلب، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز طرق علاج كثرة الغازات بالأعشاب في شهر رمضان، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد الطبي.

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- المشروبات العشبية :قد تساعد علاج كثرة الغازات بالأعشاب على التخلص من مشاكل الهضم وتقلل آلام الغازات بسرعة، وتعتبر هي الأكثر فاعلية بين جميع العلاجات الموصوفة، حيث يمكن استهلاك ما يلي :اليانسونالبابونجالزنجبيلالنعناعومن أبرز طرق علاج كثرة الغازات بالأعشاب في رمضان اليانسون؛ حيث إنه يعمل كملين خفيف ويجب تجنبه إذا كان الإسهال مصحوبًا بالغازات. ومع ذلك ، يمكن أن يكون مفيدًا إذا كان الإمساك مسؤولًا عن الغازات المحتبسة.- بذور الشمر :وتعتبر بذور الشمر من أكثر طرق علاج كثرة الغازات بالأعشاب في رمضان، وهو حل قديم للتخلص من الآلام التي تتسبب بها، وذلك عبر مضغ ملعقة صغيرة من البذور، ومع ذلك ، يجب على الحوامل والمرضعات تجنب مضغ بذور الشمر لما يمكن ان تسببه من أضرار للأم والجنين.علاج كثرة الغازات بالأعشاب- مكملات النعناع :تستخدم كبسولات زيت النعناع منذ فترة طويلة لـ علاج كثرة الغازات بالأعشاب، و الانتفاخ والإمساك والغازات المحبوسة. تدعم بعض الأبحاث استخدام النعناع لهذه الأعراض، ولكن يجب عليك اختيار الكبسولات المعوية المغلفة. قد تذوب الكبسولات غير المطلية بسرعة كبيرة في الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى الحموضة المعوية ، ولا يجب تناولها بعد الطعام مباشرة لأنه تمنع من امتصاص الحديد، وعلى من يعانون من فقر الدم تجنبها.- زيت القرنفل :يستخدم زيت القرنفل كـ علاج كثرة الغازات بالأعشاب ومشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الانتفاخ وعسر الهضم. قد يكون لها أيضًا خصائص مقاومة القرحة، يمكن أن يؤدي استهلاك زيت القرنفل بعد الوجبات إلى زيادة إنزيمات الجهاز الهضمي وتقليل كمية الغازات في الأمعاء.- خل التفاح :ويساعد خل التفاح على إنتاج حمض المعدة وإنزيمات الجهاز الهضمي، مما يساعد على علاج كثرة الغازات بالاعشاب و تخفيف الآلام الناتجة عنها بسرعة، ويمكن تطبيق علاج كثرة الغازات بالأعشاب عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من الخل إلى كوب ماء وشربه قبل وجبات الطعام لمنع الغازات من الألم والانتفاخ. من المهم بعد ذلك شطف الفم بالماء ، حيث يمكن أن يؤدي الخل إلى تآكل مينا الأسنان.