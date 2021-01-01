تكرار سيناريو كهربا . .الدوري التركي محطة زيزو للانتقال للأهلي



زيزو زيزو



أثيرت خلال الفترة الأخيرة، أنباء عن إمكانية مغادرة أحمد سيد زيزو لصفوف فريق الزمالك، في ظل حالة الشد والجذب مع إدارة القلعة البيضاء، ووجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على عقد جلسة مع أحمد سيد «زيزو»، من أجل تعديل بنود عقده الجديد الذي أبرمته اللجنة السابقة.



ضربة موجعه للزمالك

وأوضح الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامج ”بوكس تو بوكس”، أن إدارة القلعة الحمراء، تسعى للتعاقد مع نجم الزمالك حال رحيله عن الفريق أو انتقاله إلى أوروبا.



وقال شبانة: ”هل يفكر زيزو في الرحيل عن الزمالك، إلى أوروبا"، موضحًا أن عقد اللاعب الدولي يتواجد به بند يتيح بيعه لأي ناد خارج مصر، مقابل 42 مليون جنيه، مضيفا: "من الوارد في حالة احتراف زيزو خارج مصر، أن نجده في الأهلي بعد فترة”.

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وتابع: "في حال اتمام تلك الصفقة حتى وإن كان على المدى البعيد، سيوجه النادي الأهلي ضربة قوية لنظيره نادي الزمالك، حيث أن “زيزو” أحد أعمدة الفريق الأبيض بالفترة الأخيرة".هل يمنع بند في عقد زيزو انتقاله للأهليينص بند فى عقد اللاعب على أن الشرط الجزائي يتم استخدامه حال رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي فقط، الذي يتضمن دفع مبلغ 42 مليون جنيه بعد انتهاء الموسم الأول.كما يحق له دفع شرط جزائي بقيمة 25 مليون جنيه حال رحيله بعد الموسم الثاني، ويكون للاحتراف الخارجي فقط أيضًا، وعدم أحقيته في الرحيل المحلي لأي ناد.بداية القصةكانت بداية قصة الحديث حول انتقال أحمد سيد زيزو والنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حينما أعلن نادر شوقي، وكيل اللاعبين والمقرب من إدارة الأحمر، عن وجود عرض من الوصل الإماراتي بقيمة 3 ملايين دولار وراتب خيالي لجناح الزمالك من أجل ضمه.نادر شوقيوتم تفسير حديث نادر شوقي عن وجود رغبة مبيتة وحيلة الأهلي القديمة بخروج أحمد سيد زيزو، كما حدث بالسنوات الماضية إلى الوصل الإماراتي وعودة زيزو إلى الأحمر في الصيف التالي أو بداية 2022.تكرار سيناريو كهرباوذاق نادي الزمالك، ألم التفريط في نجومه في صيف 2019، حينما رحل محمود كهربا عن الفريق رغم ارتباطه بعقد إلى ديبورتيفو أفيش البرتغالي، قبل أن يعود إلى مصر من بوابة الأهلي في يناير 2020، بناء على خطة مسبقة بين اللاعب ومسئولي الأحمر، لذلك تم تغريم اللاعب حوالي 32 مليون و837 ألف جنيه لمصلحة المارد الأبيض.لكن إدارة نادي الزمالك، رفضت بشكل قاطع فكرة التفريط في أحمد سيد زيزو مهما كان المقابل المالي من الوصل الإماراتي، لأنه من الركائز الأساسية في التشكيلة البيضاء وصعوبة تعويضه بلاعب جوكر مثله.تعديل عقد زيزوويسعى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، إلى عقد جلسة مع أحمد سيد «زيزو»، نجم الفريق الكروي الأول، من أجل تعديل بنود عقده الجديد الذي أبرمته اللجنة السابقة.ويرغب الزمالك في تعديل بعض البنود الموجودة في عقد زيزو، حيث يمتلك اللاعب امتيازات تفوق باقي زملائه في الفريق وهو ما يرفضه مجلس إدارة النادي، كما ترغب إدارة النادي في تعديل بنود عقود بعض اللاعبين الآخرين، أمثال محمود الونش وسيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، دون تعديل قيمة العقد من الناحية المادية.