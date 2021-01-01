التربية والتعليم تنفي رسوب 5 آلاف معلم فى اختبارات الترقي

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نفى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، كل ما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن رسوب أكثر من 5 آلاف معلم فى اختبارات الترقي .



وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في تصريح خاص لموقع صدى البلد : كل ما يقال بشأن رسوب أكثر من 5 آلاف معلم في اختبارات الترقي غير صحيح بالمرة.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم التفاصيل الحقيقية قائلا: كل ما في الأمر أن هناك 5 آلاف معلم لم يكملوا متطلبات الترقي ، وهذا ليس معناه الرسوب في اختبارات الترقي .

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وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن عدم استكمال متطلبات الترقي هنا يعني وجود معلمين لم يستكملوا الأوراق المطلوبة للترقي ، أو معلمين لم يدخلوا اختبارات الترقي من الأساس.ومن جانبها قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فتح باب التقدم للترشح لتدريبات التسكين على وظائف المعلمين على موقع بيانات كادر المعلم حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع مديريات التربية والتعليم ، إن هذا القرار يأتي حرصا على الصالح العام للمعلمين وبناءا على توجيهات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية، لتدريب المعلمين.وأعدت وزارة التربية والتعليم فيديو يوضح طريقة دخول المعلمين على المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين.وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة الدخول على منصة لتدريب، كالتالي :يتم كتابة رابط المنصة من خلال متصفح جوجل كروماضغط على زر تسجيل الدخولاكتب البريد الرسمي الموحد للمعلمادخل كلمة المروريقوم المعلم بفتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورةاضغط على محاضرة البث المباشر والانضمام الآن للمشاركة فى المحاضرة.واشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن يبدأ التدريب اعتبارًا من 10 إبريل حتى 14 إبريل 2022.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 سيتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل 2022.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول المحاضرات التدريبية للمعلمين خلال شهر أبريلوأضافت وزارة التربية والتعليم أن الأحد 10 أبريل يتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل، على أن يتم إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة الأحد 10 أبريل.وتتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة ، مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة.