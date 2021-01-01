بقدرات تصوير فائقة Realme تكشف عن هاتف قريبا

أعلنت Realme السابع من الشهر الجاري موعدا للكشف عن هاتف جديد سيأتي بكاميرات ذي قدرات تصوير ممتازة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+2+2) ميغابيكسل تتمتع بمعدل تركيز بؤري عال جدا، كما جهّزت بتقنيات متطورة لتصوير الماكرو، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وسيحصل الهاتف على الأغلب على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م.
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