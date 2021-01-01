سعر و مواصفات هاتف القابل للطي Vivo X Fold



Vivo X Fold Vivo X Fold

الآن وبعد طول انتظار، قامت شركة فيفو، بإزاحة الستار رسميا، عن أول هواتفها القابلة للطي، تحت مسمى، Vivo X Fold، بمواصفات جيدة للغاية، ستجعله منافسا قويا، للهواتف القابلة للطي، من الشركات الأخرى، حيث يتم تشغيله، بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، ويضم 4 كاميرات، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، وشاشة تدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، سواء في الوضع الكامل، أو عند الطي، بالإضافة إلى، بطارية تدعم الشحن السريع، والشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي، ومواصفات أخرى رائعة، مقارنة بالسعر، الذي يبدأ من، 1400 دولار، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف عليها، وإليكم الآن، مواصفات وسعر الهاتف القابل للطي Vivo X Fold.



مواصفات الهاتف فيفو إكس فولد

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت فيفو، عن هذا الهاتف، يوم 11 أبريل، وستقوم بإطلاقه رسميا، في وقت لاحق، من شهر أبريل الجاري.



الشبكة: الهاتف Vivo X Fold، يدعم حتى، شبكات الجيل الخامس 5G، بما في ذلك، 2G، و3G، و4G، و5G، مع دعم، اتصال Wi-Fi 6 (ac)، وتركيب شريحة اتصال واحدة، Nano-SIM.

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الشاشة: الشاشة الخارجية، لهذا الهاتف، تأتي من نوع، LTPO AMOLED، بحجم 8.03 بوصة، وبدقة 2160×1916 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبدعم HDR10+، أما الشاشة الداخلية (عند الطي)، فتأتي من نوع، AMOLED E5، بحجم 6.53 بوصة، وبدقة 2520×1080 بكسل، وبمعدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، مع العلم بأن، الشاشة تأتي بزجاج، SCHOTT UTG، الفائق النحافة، وتدعم Display Mate A+.الكاميرات الخلفية: يحتوي هاتف فيفو، القابل للطي، على 4 كاميرات خلفية، تم تصنيعها، بالتعاون مع، شركة Zeiss optics، والكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم Dual Pixel PDAF، والمثبت البصري OIS، وكاميرا المنظار المقربة، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.4، وتدعم تكبير بصري 5x، وOIS، والكاميرا المقربة، تأتي بمستشعر حجمه 47 ملم، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تكبيرا بصريا 2x، والكاميرا الرابعة، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل حتى 240 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.المعالج: معالج تشغيل، الهاتف Vivo X Fold، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، وهو مصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، ويتكون من، نواة Cortex X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex A710، بسرعة 2.50 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A510، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، أما معالج الرسوميات، فيأتي من نوع، Adreno 730.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.نظام التشغيل: نظام التشغيل، الذي يعمل به، هاتف Vivo X Fold، هو Android 12، وواجهة المستخدم، هي Origin OS Ocean.الذاكرة: يتوفر هاتف فيفو اكس فولد، بإصدارين على، مستوى التخزين، إصدار يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، وإصدار آخر، يضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.البطارية: تم تقديم هذا الهاتف، مع بطارية بسعة، 4600 ملي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع، بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي السريع، بقوة 50 واط، والشحن اللاسلكي العكسي، بقوة 10 واط، ويتم شحن البطارية، من خلال منفذ، USB Type?C 3.1.مميزات Vivo X Foldالشاشة ممتازة للغاية، وتأتي بزجاج قوي، مصنع خصيصا، من شركة Schott، لمقاومة الصدمات، والخدوش، وتقديم أفضل تجربة استخدام، ممكنة من، هاتف قابل للطي، بالإضافة إلى أنها، تدعم معدل تحديث عاليا، وتدعم محتوى HDR10+، وتأتي بجودة عالية، تجعلها تقدم، أفضل تجربة رؤية، حتى تحت ضوء الشمس المباشر.يتم تشغيله، بالمعالج الأقوى حاليا، على الساحة، ويعد بأداء أفضل، بكثير من الهاتف، Galaxy Z Fold3، الذي يستخدم، Snapdragon 888، والذي يباع، بنفس السعر تقريبا، وهذا يعني أن، هاتف Vivo X Fold، سيدعم تشغيل الألعاب، بأعلى معدل فريمات، وبدون أي سخونة، وإجراء المهام المستحيلة.دقة الكاميرات الخلفية رائعة، وجودة تصوير الفيديوهات، من خلالها، هي الأعلى، على الإطلاق، كما أن الكاميرات، تدعم تكبيرا بصريا 5x، وتكبيرا رقميا 100x، لذلك يعد هذا الهاتف، خيارا جيدا، بالنسبة للمصورين، الذين يريدون، هاتفا يقدم أداء قويا، في تشغيل الألعاب، والتقاط الصور، والفيديوهات باحترافية، في وقت واحد.على الرغم من، أن سعة البطارية كبيرة، إلا أن، تقنية الشحن السريع، قادرة على، شحن 100%، من سعة البطارية، في 37 دقيقة فقط، وتقنية الشحن اللاسلكي، قادرة على شحن البطارية، في 52 دقيقة فقط.يعمل بواجهة المستخدم، الأحدث من فيفو، التي تستند على، نظام التشغيل، الأحدث من جوجل.الشاشة تحتوي على، نوعين من، مستشعر بصمات الأصابع، وكلاهما عبارة عن، ماسحات ضوئية، فوق صوتية، وليست بصرية.الهاتف Vivo X Fold، يدعم مكبرات صوت ستريو، ويدعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر.الذاكرة الداخلية، كبيرة جدا، وتصل إلى، 512 جيجا بايت، وهذا يجعلك، لا تحتاج إلى كارت ميموري، كما أن، الذاكرة العشوائية، التي تأتي، بسعة 12 جيجا رام، قابلة للزيادة، من خلال، ميزة Ram Plus، حتى 16 جيجا رام، بالاعتماد على، ذاكرة التخزين.يدعم خاصية NFC، ويدعم أيضا، إصدار Bluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC.عيوب فيفو إكس فولدالكاميرا الأمامية، لا ترتقي إلى، هاتف بمثل هذه المواصفات، أو السعر، وتوجد هواتف بأسعار أقل، تضم كاميرات أمامية، بدقة تصل إلى، 44 ميجا بكسل، وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K، بدلا من، كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وتدعم التصوير بجودة FHD+.Vivo X Fold، لا يدعم، زيادة المساحة التخزينية، ويدعم تركيب، شريحة اتصال واحدة فقط.لا يدعم، أي تصنيف، لمقاومة الماء والغبار، مثل الهواتف القابلة للطي، المنافسة من الشركات الأخرى.هاتف فيفو القابل للطي، لا يتضمن، منفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، ولا يدعم، الراديو FM.سعر الهاتف Vivo X Foldسعر الهاتف Vivo X Fold، يبدأ من، 1415 دولارا أمريكيا، لأقل إصدار، والذي يضم، 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.