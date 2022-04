انفجار بقعة "ميتة"للشمس يطلق كرة بلازما نحو الأرض!

صورة ارشيفية صورة ارشيفية

انفجرت بقعة شمسية "ميتة" يوم الاثنين (11 أبريل)، ما أدى إلى طرد جماعي لمواد شمسية متجهة نحو الأرض.



ويأتي الانفجار بفضل بقعة شمسية ميتة تسمى AR2987، وفقا لموقع SpaceWeather. وأطلق انفجار البقع الشمسية الكثير من الطاقة على شكل إشعاع، ما أدى أيضا إلى طرد كتلة إكليلية (CME) - كرات متفجرة من المواد الشمسية - وكلاهما يمكن أن يحفز الأضواء الشمالية الأكثر كثافة في الغلاف الجوي العلوي للأرض. ووفقا لـ SpaceWeather، من المحتمل أن تؤثر المواد الموجودة في ذلك CME على الأرض في 14 أبريل.



وتعرف البقع الشمسية بأنها مناطق مظلمة على سطح الشمس، ناتجة عن التدفق المغناطيسي الشديد من باطن الشمس، وفقا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي. وهذه البقع مؤقتة ويمكن أن تستمر في أي مكان من ساعات إلى شهور.

وقال فيليب جادج، عالم فيزياء الشمس في مرصد الارتفاع العالي في المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي (NCAR)، إن فكرة البقع الشمسية "الميتة" شعرية أكثر منها علمية، لكن الحمل الحراري للشمس يكسر هذه البقع، تاركا أجزاء من سطح الشمس الهادئ المضطرب مغناطيسيا.وكتب جادج: "من حين لآخر، يمكن للبقع الشمسية إعادة التشغيل، مع ظهور المزيد من المغناطيسية لاحقا (أيام، أسابيع) في نفس المنطقة، كما لو حدث ضعف في منطقة الحمل الحراري، أو كما لو كان هناك منطقة غير مستقرة تحت السطح تكون جيدة بشكل خاص في توليد مجالات مغناطيسية تحتها".ومهما كان مستقبل AR2987، فقد أطلقت البقعة الشمسية توهجا شمسيا من الفئة C في الساعة 5:21 بالتوقيت العالمي يوم الاثنين (11 أبريل). وتحدث مثل هذه التوهجات عندما تفسح المجال البلازما والحقول المغناطيسية فوق البقع الشمسية تحت الضغط؛ وقال جادج إنها تتسارع إلى الخارج، لأنها ستصطدم بمواد كثيفة إذا نزلت نحو باطن الشمس.وتعتبر مشاعل الفئة C شائعة إلى حد ما ونادرا ما تسبب أي تأثيرات مباشرة على الأرض. وفي بعض الأحيان، كما هو الحال مع ثوران اليوم، يمكن أن تؤدي التوهجات الشمسية إلى إطلاق كتلة إكليلية، وهي انفجارات ضخمة من البلازما والمجالات المغناطيسية من الشمس التي تنتقل إلى الخارج إلى الفضاء بملايين الأميال في الساعة. ومن النادر أن تؤدي التوهجات الشمسية من الفئة C إلى حدوث توهجات CME، وفقا لـ SpaceWeatherLive، وعندما يحدث ذلك، فإن التوهجات الشمسية المنتشرة عادة ما تكون بطيئة وضعيفة.وعندما تضرب CMEs المجال المغناطيسي المحيط بالأرض، يمكن للجسيمات المشحونة داخل الطرد أن تنتقل إلى أسفل خطوط المجال المغناطيسي التي تنبثق من القطبين الشمالي والجنوبي وتتفاعل مع الغازات في الغلاف الجوي، وتطلق الطاقة في أشكال الفوتونات وتخلق التحول.وخلال الأوقات الهادئة على سطح الشمس، يكفي تدفق الجسيمات المعروفة باسم الرياح الشمسية لإطلاق الشفق القطبي في المناطق القطبية. وأثناء حدوث CME كبير، يعني الاضطراب الأكبر في المجال المغناطيسي للكوكب أن الشفق القطبي قد يظهر على مدى أوسع بكثير.ووفقا لـ SpaceWeather، قد ينتج عن CME الذي تم إصداره يوم الاثنين عاصفة مغناطيسية أرضية ثانوية (G1) في 14 أبريل، ما يعني أنه قد تكون هناك تأثيرات طفيفة على عمليات الأقمار الصناعية وتقلبات ضعيفة في شبكة الطاقة. وقد يصبح الشفق مرئيا عند خطوط عرض أقل من المعتاد، في أقصى الجنوب حتى شمال ميشيغان وماين.وتقع الشمس حاليا في الدورة الشمسية 25، وهي الخامسة والعشرون منذ أن بدأت الملاحظات الرسمية في عام 1755. وعدد البقع الشمسية خلال هذه الدورة في ازدياد ومن المتوقع أن يبلغ ذروته في عام 2025، ما يعني المزيد من الفرص للعواصف الشمسية - والشفق القطبي.