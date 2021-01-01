مرسيدس تعلن عن تحولات في تقنيات العمل لخفض انبعاثات الكربون

كشفت شركة مرسيدس بنز العملاق الالمانى لصناعة السيارات خلال مؤتمر عن الاستدامة في شتوتجارت، إن المهم لهذا الغرض هو كهربة السيارات وتحسين تقنية البطاريات والمواد المعاد تدويرها.
وأوضحت مرسيدس أن " هدف الشركة هو أن يتم بحلول نهاية هذا العقد، تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سيارة ركاب خلال مجمل دورة حياتها إلى النصف على أقل تقدير مقارنة بعام 2020 ".
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أولا كيلنيوس خلال اللقاء التوجه المعلن للشركة نحو السيارات الكهربائية، حيث تسعى مرسيدس إلى الوصول بحصة السيارات الهجين والسيارات الكهربائية الخالصة إلى 50% من إجمالي منتجاتها بحلول منتصف العقد الحالي على أن تصبح سيارات مرسيدس كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد "إذا سمحت ظروف السوق بذلك".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!