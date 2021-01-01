رسوم جمارك أودي A4 موديل 2018 شامل الضرائب



أودي A4 أودي A4

قال أسامة سامي الخبير الجمركي، إنه لابد من اكتمال شروط والإجراءات التي تتيح استيراد السياره اودي A4 موديل 201?8 وهي أن تكون المالك الأول للسياره في نفس سنة الصنع بالموديل وأن يكون معاك شهادة من السفارة التابعة للبلد المقيم بها تثبت تواجدك أثناء شراء السيارة، وأن يكون لديك رخصة السيارة باسم المستورد وفاتورة السيارة، مشيرا إلى أنه بهده المستندات يستطيع المستورد للسيارة الإفراج عنها بالموانئ وستكون الرسوم الجمركية المستحقه على السياره أودي A4 تقدر بنحو 200 ألف جنيه تقريبا لافتا إلى أنه يختلف سعر الرسوم بالزياده أو الانخفاض بنسب بسيطة حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.



وأوضخ أن الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 ?، ورسم التنمية بنسبة 3? علما بأن السعة اللترية بها 1400 سي سي، كما أنه سيتم خصم 25% رسم استخدام السياره لتقادم عمرها.



أودي A4 ، تم إطلاقها لأول مرة في عام 1994، ومنذ حينها ظلت A4 دوما الخيار المفضل، للكثير من العملاء الذين يتطلعون إلى اقتناء سيارة ليموزين فخمة وأنيقة تواكب روح العصر.

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أودي A4 موديل ، تُعد نسخة محسّنة مِن الجيل الخامس الحالي، الذي تم تقديمه في منتصف عام 2015، قبل أن يخضع لتحسينات وتعديلات شاملة داخليا وخارجيا لعام 2021، ليستكمل رحلة النجاحات الماضية لتلك السيدان الرياضية الفخمة التي امتدت لأكثر من ربع قرن من الزمان.أودي A4 ، تدخل في منافسة قوية مع عددا من السيارات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان الفاخرة أبرزها: بي أم دبليو i 320، ومرسيدس C180، والفا روميو جوليا.