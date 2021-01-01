أسوأ سيارتين في التاريخ..سيارات ندم صناعها على إنتاجها..

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ظل طراز "إدسل" ضمن أكثر السيارات سوءا في التاريخ على مستوى المبيعات لمدة نصف قرن قبل أن تأتي بونتياك أزتيك التي ظهرت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.



"إدسل"كانت سيارة صممتها وصنعتها شركة فورد الأمريكية في الفترة ما بين 1958 و1960، وانفقت عليها دعاية استمرت لعام كامل ولكنها فشلت في جذب المشترين؟، وخسرت "فورد" بسببها 250 مليون دولار.



لكن بونتياك أزتيك يمكنها اعتبار بطل الوزن الثقيل بلا منازع في كوارث السيارات، وخلقت حالك من الصدمة والرعب عندما تم طرحها لأول مرة في معرض ديترويت للسيارات عام 2000.

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تم عرض السيارة ضمن مهرجان موسيقي غريب حولها السيارة أثناء إزاحة الستار، الأمر الذي زاد الطين بلة، حيث اعتقدت جنرال موتورز على ما يبدو أن شعر مستعار بألوان قوس قزح، وسراويل المهرج وقبعات رعاة البقر واللافتات ستؤدي إلى عملية بيع.كانت تلك الفترة تشهد تغيرات حادة في المزاج العالمي على كل المستويات خاصة الموضة بس وايل الجينز الساقطة وتركيبات الألوان المتنافرة في الملابس.شهدت تلك الفترة تصميمات سيئة لكثير من الشركات بسيارات السيدان الدائرية وسيارات الدفع الرباعي غليظة المظهر، والشاحنات الصغيرة التي لا طعم لها، كالأجيال الأخيرة من بلايموث بلاولر وبونتياك أزتيك وكلاهما أصبح لا يحظى بشعبية كبيرة، قبل أن يتحولا إلى ايقونات يستمتع بها الناس بشكل ساخر.ما زاد الطين بلة هو وضع محرك V6 عادي في بلايموث بلاولر لا يتماشى مع شكلها الذي يفترض أنه رباضي، ورغم أنها لم تكن بطيئة، إلا أنها لم تقدم الأداء الذي يعكس تصميمها المريب ويجعل الجمهور يقبل عليها واستمر إنتاجها 5 سنوات فقط.لم يكن طراز بونتياك" بأسعد حال ففي 2010 أعلنت جنرال موتورز رسميًا إيقاف ماركة بونتياك، وتركز على العلامات التجارية الأربع الرئيسية في أمريكا الشمالية.صممت لوحة قيادة بونتياك على طراز سيارات أوائل الستينيات لذلك جادت مرهقة للسائق، كما جاءت مسارات تدفقات الهواء من مكيف الهواء، بصورة عنيفة حتى اصبحت مثل ثلاجة تسير علي 4 عجلات.