سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1972 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 682 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 876 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1022 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1166جنيها.اسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5110 جنيهات.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10220جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20440جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8228 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :ارتفعت عقود الذهب بقوة كبيرة عقب بيانات التضخم الأمريكي شديدة السلبية، حيث ارتفع التضخم بـ 8.5% على أساس سنوي، منذرًا بضرورة تدخل الفيدرالي بشكل عنيف لمحاولة إبطاء الوتيرة المتسارعة لصعود التضخم وهو ما يبث الخوف في الأسواق المتراجعة.