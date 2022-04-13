أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 13-4-2022



اسعار العملات اسعار العملات



زادت عمليات البحث عن أسعار العملات المختلفة ما بين الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، إذ سجلت بعض العملات ارتفاعًا، بينما استقرت الأخرى، اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الجاري.



وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار العملات المختلفة التي يهتم المواطنون بمتابعتها بشكل دوري، وذلك في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:



سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك مصر، سعر 20.21 جنيه للبيع مقابل 20.03 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 20.20 جنيه للبيع مقابل 20.02 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر 20.19 جنيه للبيع مقابل 20.25 جنيه للشراء، أما في البنك التجاري الدولي سجل 20.19 جنيه للبيع مقابل 20.02 جنيها للشراء.

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سعر الدولار في البنوك المصريةسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.45 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في بنك مصر نحو 18.44 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، أما في البنك المركزي سجل الدولار 18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.54 جنيه للشراء.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةسجل الدرهم الإماراتي نحو 4.22 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي بنك الإسكندرية سجل الدرهم الإماراتي 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع في الإسكندرية، أما في البنك الأهلي سجل الدرهم الإماراتي 4.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصريكما سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 23.97 جنيه للشراء، ونحو 24.18 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الجنيه الاسترليني نحو 23.98 جنيه للشراء، ونحو 24.19 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 23.97 جنيه للشراء، ونحو 24.19 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةواختلفت أسعار الريال السعودي في البنوك، إذ سجل في بنك مصر نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.أما في البنك التجاري الدولي سجل نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الريال السعودي نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.