خلال 22 يوم بنكا «الأهلي المصري» و«مصر» يجذبان حصيلة بقيمة 523 مليار جنيه من شهادة الـ18%

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نجح البنك الأهلي المصري وبنك مصر في جذب حصيلة بقيمة 523 مليار جنيه من طرح شهادة الـ18% خلال 22 يوم من طرحها.



وكشف محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن البنك جذب حصيلة بقيمة 166 مليار جنيه من شهادة الـ 18%.



وفي نفس السياق، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه جذب حصيلة بقيمة 357 مليار جنيه من الشهادة مرتفعة العائد.

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وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريًا، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).وقرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.وقام البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.