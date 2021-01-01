بـ4 وصفات متنوعة من حول العالم "مجبوس الدجاج "



مجبوس الدجاج مجبوس الدجاج

يعد مجبوس الدجاج أحد الأطباق الشهية التي يشتهر بها المطبخ الكويتي، حيث يقدم بكثرة في العديد من المناسبات والاحتفالات، وهو عبارة عن طبق أرز مع الدجاج وبعض التوابل والبهارات الخاصة، لذلك إذا رغبتم في التجديد فننصحكم بتجربة طريقة عمل مجبوس دجاج كويتي، للاستمتاع بوجبة غذاء لذيذة ومغذية.



يعد المجبوس من الأطباق المشهورة في دول الخليج العربي خاصة السعودية والكويت وتختلف طريقة تحضيره من مطبخ لآخر، وتأتي طريقة تحضيره والمكونات اللازمة له على النحو التالي:



تكفي هذه الوصفة: 8 أشخاص

وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطهي: ساعة

المكونات والمقادير المطلوبة

دجاجتان وزن 2 كيلو

مكعبان زبدة

3 أكواب أرز بسمتي

4 أكواب ماء مغلي

2 بصلة مبشورة

1/2 ملعقة فلفل أسود

5 حبات حبهان (هيل)

ملح

ملعقة زعفران

3 أعواد قرفة

2 ملعقة خل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

5 حبات قرنفل

كوب زبيب

1/4 كوب بقدونس مفروم

مكسرات للتزيين

طريقة تحضير وعمل مجبوس دجاج كويتي

نغسل الدجاج بالماء والخل والملح جيدًا، ثم نضعه في الماء مُضاف إليه الخل وعصير الليمون، ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نخرجه من الماء ونجففهم جيدًا.

ننقع الأرز في الماء لمدة نصف ساعة، ثم تصفيته جيدًا.

نضع الزبدة في وعاء على النار ونضيف إليها البصل والبهارات ونبدأ في التقليب إلى أن يصبح لون البصل ذهبيًا.

نضيف بعد ذلك الدجاج ونحركه مع البصل لبعض الوقت، ثم نضيف 4 أكواب من الماء المغلي.

نضيف الملح والحبهان بعد ذلك، ثم نترك الدجاج نصف ساعة حتى ينضج.

بعد أن ينضج الدجاج نخرجه من الفرن ونضعه في صينية وندخله الفرن لكي يأخذ لون الشواء.

نضع نصف كوب من البصل المفروم مع بعض الزبدة، ونحرك إلى أن تذبل ثم نضيف الأرز والشوربة والزعفران والقرفة والقرنفل ونتركه حتى ينضج.

بعد أن ينضج الأرز نضيف إليه المكسرات، ثم نضعه في طبق التقديم ونضع عليه الدجاج ونقدمه ساخنا بعدها.

طريقة عمل مجبوس الدجاج الهندي

طريقة عمل مجبوس دجاج كويتي

طريقة عمل مجبوس دجاج كويتي

يعد مجبوس الدجاج الهندي من الأطباق المشهورة والتي تتميز بطعمها الشهي، لذلك لا تفوتوا فرصة تعلم تحضيرها من خلال المكونات والمقادير الآتية:

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مكونات مجبوس الدجاج الهندي6 قطع من الدجاج منزوع العظم3 أكواب أرز بسمتي2 بصلة مفرومة1/2 كيلو طماطم مقطع مكعبات2 فصوص ثوم مبشور2 كوب لبن رائب5 أكواب ماء3 ملاعق زبدة1/2 معلقة بهارات1/2 ملعقة من الزنجبيل الطازجملعقة زعفرانملعقة كسبرة جافةملعقة بهارات برياني1/2 ملعقة كركمملعقة ملحملعقة فلفل أسود5 حبات قرنفل5 حبات حبهان3 أعواد قرفةكمية مناسبة من المكسراتبيض مسلوق للزينةطريقة تحضير مجبوس الدجاج الهندينضع الزبدة في وعاء على النار، ثم نضيف إليها الأرز ونقلبه جيدًا عدة مرات حتى يتجانس تمامًا مع الزبدة، ثم نضيف الماء والملح.نغطي الوعاء ونترك الأرز حتى يتشرب الماء، ثم نضع الزبدة في وعاء آخر ونضيف إليها القرفة والقرنفل والبصل والحبهان.نقلب البصل إلى أن يأخذ اللون الذهبي، ثم نضيف الثوم ويقلب 10 دقائق حتى يصبح لون البصل أصفر، ثم نضيف الفلفل الأسود والبهارات ثم الدجاج.نقلب الدجاج مع المكونات السابقة لمدة 10 دقائق، ثم نضع الحليب والزعفران في وعاء على النار ونتركه حتى يغلي.نترك الحليب يبرد، ثم نضيف إليه الكركم.نضيف المزيج السابق بعد ذلك إلى الدجاج، ثم نضيف الأرز بعد غسله ونترك المكونات على النار إلى أن تنضج.بعد أن ينضج الأرز نضعه في طبق التقديم ونضع عليه الدجاج والبيض المسلوق والمكسرات.طريقة عمل مجبوس الدجاج السعوديطريقة عمل مجبوس دجاج كويتيطريقة عمل مجبوس دجاج كويتيمن ضمن أهم الأكلات المحببة لدى الشعب السعودي مجبوس الدجاج، الذي يحظى بشعبية واسعة هناك وتتمثل أهم المكونات اللازمة للتحضير فيما يلي:المكونات والمقادير المطلوبة3 حبات بصل مفروم2 مكعب زبدةملعقة بهارات1/2 ملعقة لومي1/4 كوب زبيب1/2 كوب حمص مسلوق2 كوب أرز بسمتي1/4 ملعقة زعفران3 ملاعق ماء ورددجاجة غير مقطعة2 عود قرفة4 حبات هيلملعقة ملحطريقة تحضير وعمل مجبوس الدجاج السعودينغسل الأرز وننقعه في الماء، ثم نضع الزعفران في ماء الورد وتركه جانبًا.نقوم بطهي الدجاجة مع البصل والبهارات والملح، ثما نحمرها بالفرن بعد تمام النضج.نضيف الأرز بعد مع الشوربة في وعاء على النار، ثم نتركه حتى ينضج.نضع البصل مع الزبدة على النار ويقلب حتى يصبح لونه أصفر، ثم يضاف إليه الزبيب والبهارات واللومي.نضع الزعفران على سطح الأرز، ثم نضيف البصل والزبيب والدجاج.نغطي المكونات السابقة بورق القصدير ونتركها لمدة 10 دقائق، قبل التقديم.مجبوس الدجاج العراقيطريقة عمل مجبوس دجاج كويتيطريقة عمل مجبوس دجاج كويتيمن بين الطرق العديدة لتحضير هذا الطبق توجد طريقة مجبوس الدجاج العراقي، التي يمكنكم تحضيرها من خلال المكونات الآتية:تكفي هذه الوصفة: 10 أشخاصوقت التحضير: 15 دقيقةوقت الطهي: ساعة و15 دقيقةالمكونات والمقادير المطلوبة4 أكواب أرز بسمتيزعفرانكوب بصل مبشور2 عود قرفة8 حبات قرنفل8 حبات فلفل أسود8 حبات هيل2 حبة لومي5 أوراق غار1/2 ملعقة كركمملعقة ملحملعقة بهاراتملعقة لومي مطحون1/4 كوب زبيبحمص مسلوقملعقتان زبدة أو زيتطريقة تحضير وعمل مجبوس الدجاج العراقينضع الدجاجة على النار، ثم نضيف إليها القرفة والقرنفل والفلفل الأسود والهيل واللومي وورق الغار والكركم والملح.نغطي الدجاجة ونتركها لبعض الوقت، ثم نضيف الماء ونتركها حتى تنضج.نحمر الدجاج بالفرن بعد ذلك، ثم نضع الزبدة في وعاء ونضيف إليه الأرز ويقلب جيدًا حتى يتجانس مع الزبدة.نضيف المرقة على الأرز، ونتركه حتى يتشرب الماء.لتحضير خليط البصل، نضع الزيت والبصل وتقليبه حتى يذبل، ثم نضيف الأرز والبهارات واللومي والفلفل الأسود والزبيب والملح والحمص.بعد أن يتشرب الأرز المرقة يتم وضع الزعفران وخليط البصل عليه، ثم الدجاج، ونغطي الوعاء ونتركه حتى ينضج.مقبلات مجبوس الدجاجيمكن تقديم هذا الطبق إلى جانب العديد من الأطباق الأخرى، من ضمن أهم هذه الأطباق الآتي:صلصة الدقوسالمكونات المطلوبة3 حبات طماطم5 فصوص ثوم مفرومةبصل مفرومملعقة خلملعقة صلصة طماطم2 مكعب زبدةمكعب مرق دجاجفلفل أخضر حارطريقة تحضير صلصة الدقوسفي وعاء على النار يتم وضع مكعبات الزبدة والثوم والبصلونحركهم حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نضيف الخل والفلفل الحار وصلصة الطماطم والملح والفلفل، ونقلب المكونات معًا.نضيف بعد ذلك خليط الطماطم، ونتركه حتى يتم الحصول على قوام ثقيل.السلطة الخضراءمكونات المطلوبة5 حبات طماطم3 حبات خيارخسكابوتشيجزر1/4 زيت زيتونفلفل أسودملح2 ملعقة عصير ليمونطريقة تحضير السلطة الخضراءنقطع الخضروات ونضعها في وعاء، ثم نضيف إليها عصير الليمون والفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون ونقلبهم معًا.نضع السلطة في طبق التقديم ونقدمها إلى جانب المجبوس.ما هي القيمة الغذائية في مجبوس الدجاج الكويتي؟تحتوي الوجبة من مجبوس الدجاج 200 جرام على القيم الغذائية التالية:265 سعرًا حراريًا5 جرامات من الدهون52 جرام امن الكربوهيدرات4 جرامات من البروتين0 جرام من الدهون المشبعة0 مليجرام من الكوليسترولوبهذا يكون قد انتهى مقال اليوم الذي قدمنا لكم فيه طريقة عمل مجبوس دجاج كويتي بالعديد من الطرق، نتمنى أن تجربوها وأن تنال إعجابكم.