بالفيديو : صياد بريطاني يمسك بسمكة قرش نادرة

في واقعة نادرة من نوعها تمكن صياد بريطاني من اصطياد سمكة قرش نادرة للغاية بأحد سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.
وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار»، اتجه إيان أثرتون نحو الساحل الأمريكي لإصطياد أسماك القرش، حيث استمرت مغامرته نصف يوم برفقة صديقه الكابتن جون كانجيانيلا، بعد إبحارهما على بعد أميال قليلة في المحيط الأطلسي.
وافادت الصحيفة، أن الصياد البريطاني وصديقه عندما وصلا إلى المكان المخطط للصيد فيه، وضع الصياد البريطاني بعض الأسماك الزرقاء على الخطاف في محاولة لجذب أحد الأسماك المفترسة المخيفة، ليغرس طعمه على الفور لتبدأ معركة استمرت ساعة بين الصياد وفريسته.
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