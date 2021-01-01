فيريرا : هذه اسباب التعادل مع فاركو



فيريرا فيريرا

جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفريق خلق فرص تهديفية كثيرة أمام نادي فاركو، مشيراً إلى أن ضغط المباريات أمر صعب.



وقال فيريرا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "3 مباريات في ستاد القاهرة لم نحرز أي أهداف ده ملخص المباراة لن أقوم بتغيير الملعب، من المفترض أننا نحرز أهداف".



وأضاف: "3 مباريات في أسبوع ليس أمراً سهلاً وتحدثت في هذا الموضوع من قبل، ونلعب أمام فرق تقفل الملعب وهذا الأمر يتطلب مننا مجهود أكبر بكتير، خلقنا فرص تهديفية وليس لدي ما أقوله عن اللاعبين هم قدموا ما عليهم وتأقلموا عليها، كنا نضغط بشكل جيد ولكن ضغط المباريات صعب ولا أعرف المعايير التي وضع على أساسها توقيت المباريات".

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وتابع مدرب الزمالك: "نحاول أن نتأقلم على الوضع وخلال هذه الفترة، جزء من اللاعبين يعمل استشفاء، من المفترض أننا نحسن الأداء من خلال التدريب ولكن ضغط المباريات لا يجعلنا نستطيع فعل ذلك، لدينا مباراة في اسكندرية وبعد ذلك بـ9 أيام مباراة أخرى وبعد ذلك بـ3 ايام مباراة ولا أعلم كيف هذا الأمر".وواصل: "توقف كثير حدث في مباراة اليوم بإدعاء الإصابة وتعمد إضاعة الوقت، وأنا لا أريد أن يدعي لاعبي فريقي الإصابات مثل ما يحدث من الأخرين، خسرنا نقطتين ولكننا سنعوض في المباريات القادمة، أهنيء لاعبي فريق لأنهم قدموا ما عليهم، وطارق حامد قدم مباراة ممتازة ولم أرى منه عصبية اليوم".وأكمل: "الناس تحدثت بالسلب عن بنشرقي من قبل والآن يقولون أننا نفتقده، نحن نفتقد جميع اللاعبين والناس تعودت على وجود بنشرقي في التشكيل وسبب عدم تواجد سيسيه هو إصابة عضلية، وشيكابالا دخل في توقيت مناسب بالنسبة لي وقدم مباراة جيدة والجزيري لديه مشكلة في القدم وقدم تضحية كبيرة بمشاركته اليوم".واختتم فيريرا تصريحاته: "سيد عبد الله لعب امام ساجرادا من قبل وانا قلت الزمالك لديه مجموعة ناشئين مميزين ويحتاجون للتدريبات الكثيرة ويتم الدفع بهم على فترات من أجل تزويد الحلول وسط الضغط الموجود حاليا، ولا أحد كان يعلم سيد عبد الله من قبل وهو موجود منذ سنوات، ومن الرائع أن الناس تعرفوا عليه اليوم".