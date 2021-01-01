اقتراب الإعلان عن تعيين تين هاج مدرباً ليونايتد



تين هاج تين هاج

أنهى نادي مانشستر يونايتد اتفاقه مع الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي من أجل تولي تدريب الفريق في نهاية الموسم الحالي خلفاً للألماني رالف رانجنيك.



وكشفت مصادر لشبكة "ESPN" العالمية عن أن مفاوضات مانشستر يونايتد مع تين هاج وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث اقترب أن يكون المدرب الجديد في أولد ترافورد.



وتشير المصادر إلى أنه لم يتم التوقيع على اتفاق رسمي بعد بين الطرفين، ولكن التوقعات تؤكد على أنه سيتم الإعلان عن تين هاج كمدير فني للشياطين الحمر قبل نهاية أبريل.وأوضحت أن اليونايتد يحتاج إلى التوصل لاتفاق مع أياكس أمستردام، حيث تولى تين هاج منصب المدير الفني للفريق الهولندي منذ ديسمبر 2017 ،وتشير المصادر إلى أنه ليس هناك مشكلة في رحيل المدرب.وأضافت شبكة "ESPN" أن تين هاج سيبقى مسؤولاً عن أياكس حتى نهاية الموسم الحالي، عندما يختتم مشواره برحلة إلى فيتيسه في 15 مايو بالدوري وذلك قبل أن يتولى قيادة اليونايتد بشكل رسمي.ويتولى رالف رانجنيك القيادة الفنية المؤقتة لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة النرويجي سولشاير.ويحتل اليونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 51 نقطة.