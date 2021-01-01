علي غرار ميكانيكي بنأدمين.. ضبط مركز خاص للعلاج الطبيعي في التجمع الأول



مركز خاص للعلاج الطبيعي مركز خاص للعلاج الطبيعي





كشفت وزارة الصحة والسكان، أنه تم شن حملة تفتيشية من قبل الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أمس الثلاثاء، على مركز للعلاج الطبيعي، متواجد داخل مستشفى خاص، بمنطقة التجمع الأول في محافظة القاهرة؛ وتبين مخالفته للاشتراطات الطبية.



غلق مركز خاص للعلاج الطبيعي في التجمع الأول

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحملة التي شنتها الإدارة بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية، وهيئة الدواء المصرية، أثبتت بمراجعة تراخيص المركز؛ أن أخصائي العلاج الطبيعي الصادر باسمه ترخيص المكان، غير متواجد في المركز، ولا توجد أي مستندات باسمه أو تحمل توقيعه.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت الوزارة، أن تقرير الحملة، أفاد بوجود أخصائي علاج طبيعي في المركز، وصادر بحقه قرار من نقابة العلاج الطبيعي بوقفه عن مزاولة المهنة بكل الصور؛ على خلفية التحقيق معه بالنقابة.أخصائي علاج طبيعي يصف برامج تغذية للتخسيسكما أفاد التقرير بثبوت ممارسة أخصائي العلاج الطبيعي المتواجد في المركز، لمهنة الطب البشري، بالمخالفة للقوانين المنظمة للمهنة، حيث لا يحق لأخصائي العلاج الطبيعي، ممارسة تخصص التخسيس ووصف برامج تغذية لإنقاص الوزن.واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالمخالفات التي تم رصدها في المركز.وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار شن حملات تفتيشية على جميع المنشآت الطبية الخاصة؛ لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين، وحفاظا على الصحة العامة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 8 آلاف و483 منشأة طبية خاصة مخالفة، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.