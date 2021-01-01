الملكة إليزابيث تكشف تفاصيل نجاتها من الموت بسبب كوفيد-19



الملكة إليزابيث الملكة إليزابيث



تعافت الملكة إليزابيث الثانية من كوفيد-19، في وقت قصير، رغم سنها الكبير (95 عاما)، وبعد تعافيها كشفت الملكة تأثير الفيروس على صحتها وكواليس الإصابة والتعافي.



ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كانت قد أصيبت بفيروس كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، وبعد تعافيها حرصت على إجراء زيارة افتراضية لمستشفى لندن الملكي، الأسبوع الماضي.



وخلال الزيارة الافتراضية تحدثت الملكة لشخص متعافي من كوفيد-19 كان قد توفي والده وشقيقه بسبب الفيروس نفسه.

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وكانت المكالمة إلى مستشفى لندن الملكي الأسبوع الماضي بمثابة الافتتاح الرسمي لوحدة الملكة إليزابيث، قال قصر باكنجهام في فبراير، إن الملكة، مصابة بفيروس كورونا.وقيل إنها كانت تعاني من أعراض شبيهة بالبرد الخفيف في ذلك الوقت، وقالت الملكة خلال اتصالها بالفيديو بالمستشفى: “إن كوفيد-19 تركها متعبة جدا ومرهقة”.وتابعت للمتعافي من كوفيد-19 ويدعى “واصف حسين” وزوجته شامينا: “هذا الوباء رهيب، لا يترك المرء بصحة جيدة”، وكان حسين ثالث فرد من عائلته يتم إدخاله إلى المستشفى بسبب الفيروس في ديسمبر 2020. وأثناء وجوده هناك ، توفي شقيقه ووالده.وبعد قضاء سبعة أسابيع على جهاز التنفس الصناعي ، ما زال يتعافى ويستخدم آلة أكسجين محمولة، وأخبر حسين الملكة أنه في وقت من الأوقات ، كان 500 من الأصدقاء والعائلة من جميع أنحاء العالم على مكالمة زووم يصلون من أجل زوجها.وسألت الملكة الزوجين: “إذن لديك عائلة كبيرة، أم تأثير كبير على الناس؟ ”،في إشارة إلى القيود المفروضة على زيارة الأشخاص لأحبائهم الذين يتلقون العلاج في المستشفى في ذلك الوقت ، قالت الملكة: "بالطبع كان عدم القدرة على رؤية أقاربك أمرًا صعبًا للغاية".من جانبها قالت ميريا لوبيز ري فيرير، الأخت الكبرى التي عملت في المستشفى في وايت تشابل، شرق لندن ، منذ عام 2008 ، للملكة: "بصفتنا ممرضات ، حرصنا على ألا يكونوا وحدهم.. أمسكنا أيديهم، ومسحنا دموعهم وقدمنا ??لهم الراحة. شعرنا أحيانًا أننا نجري سباق ماراثون بدون خط نهاية".وأضافت: "أعود بذاكرتي إلى الثمانية عشر شهرًا الماضية بفخر كبير، فخورة ليس فقط بالرعاية التي قدمناها لكل مريض كان في أحد أسرتنا بالمستشفى، ولكن أفتخر بكل فرد من الموظفين الذين يغادرون كل يوم، وعائلاتهم في المنزل رغم مخاوفهم وهم يأتون للعمل ".ويذكر أن تم علاج حوالي 800 شخص من جميع أنحاء شمال شرق لندن حتى الآن في وحدة الملكة إليزابيث التي تضم 155 سريرًا. تم بناؤه في 5 أسابيع لتلبية الطلب على مرضى كوفيد-19، بدلاً من الفترة الزمنية العادية البالغة خمسة أشهر.