تفاصيل اغتصاب البغدادي لرهينة أميركية



أبو بكر البغدادي والرهينة الأميركية كايلا مولر أبو بكر البغدادي والرهينة الأميركية كايلا مولر

الأيزيدية ليا ملّا، التي احتجزها عناصر التنظيم الإرهابي في أغسطس 2014 لدى محاولتها الهرب من جبل سنجار في العراق مع أسرتها، أدلت بشهادتها من خلال مترجم في محاكمة الشافعي الشيخ الذي يُعتقد أنه كان أحد سجاني كايلا مولر

أميركا

أكدت شابة أيزيدية في شهادتها أمام محكمة في الولايات المتحدة، أن عاملة الإغاثة الأميركية كايلا مولر قالت لها إنها تعرضت للاغتصاب من الزعيم السابق لتنظيم داعش أبوبكر البغدادي، وهُددت بالقتل إذا ما حاولت الهرب.



أدلت الشابة ليا ملّا، التي احتجزها عناصر التنظيم الإرهابي في أغسطس 2014 لدى محاولتها الهرب من جبل سنجار في العراق مع أسرتها، بشهادتها من خلال مترجم الاثنين في محاكمة الشافعي الشيخ الذي يُعتقد أنه كان أحد سجاني مولر.



وأدلى الكثير من الصحافيين الأوروبيين والرهائن السابقين في سوريا بشهاداتهم في الأيام القليلة الماضية في إطار محاكمة الشافعي الشيخ العضو في الخلية التابعة لتنظيم داعش المعروفة باسم "البيتلز" بسبب لكنة أفرادها البريطانية.

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ويُتهم الشيخ بقتل 4 أميركيين هم: مولر والصحافيون المستقلون جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعامل الإغاثة الآخر بيتر كاسيغ.وقد احتجز التنظيم المتطرف عاملة الإغاثة مولر وهي من ولاية أريزونا، في أغسطس 2013 بينما كانت ترافق صديقها السوري في زيارة إلى مستشفى في حلب حيث تم الاتصال به لتصليح صحن لاقط.في البداية احتجزتها خلية "البيتلز" لكن يُعتقد أنها سُلمت لاحقا إلى البغدادي، زعيم داعش الذي قتل في عملية لقوات خاصة أميركية عام 2019.وقالت ملّا في شهادتها إنها نُقلت إلى مواقع عدة للتنظيم مع شابات أخريات اختُطفن، وانتهى بها الأمر في سجن كانت تحتجز فيه كايلا مولر.وأوضحت أنهما كانتا تتواصلان عن طريق "إشارات اليدين في الغالب" وببعض الكلمات بالعربية.وأفادت المحكمة أنه "ذات يوم أخذوا مولر ولما أعادوها كانت خائفة جدا"، موضحة: "قالوا لها إن تنظيم داعش يريد تزويجنا وإذا حاولنا الهرب سيقتلوننا".بعد يومين أُخذت مع مولر وشابة أيزيدية أخرى إلى منزل أبو سياف، القيادي الكبير في التنظيم حيث "عاملونا مثل عبيد"، وفق ملّا.بعد أسبوع هناك قالت إنهن نقلن إلى "المنزل الوسخ.. المكان الذي يأخذون إليه شابات ويغتصبونهن".وجاء البغدادي ذات ليلة وأخذ معه مولر، بحسب ملّا.وتابعت أنه لما عادت مولر في صباح اليوم التالي "كانت حزينة جدا، ومتوترة جدا وكانت تبكي"، مضيفة "تعرضت للاغتصاب وهُددت بأنها إذا حاولت الهرب سيقتلها".وقررت ملّا أن تحاول الهرب وسألت مولر أن تنضم إليها لكنها رفضت. وقالت "كانت خائفة من أنه إذا قُبض عليها سيُقطع رأسها". غير أن مولر طلبت من ملّا أن "تخبر العالم" بقصتها إذا نجحت في الهرب.وقالت ملّا إنها تسللت من نافذة وصعدت على مولد كهرباء لتتسلق جدارا ثم راحت تركض لمدة طويلة.بعد هروبها ساعدها شقيقها للاتصال بصديق كان يعمل مترجما لدى الأميركيين وأبلغتهم بالمعلومات حول مولر.وفاة مولر بضربة جويةأعلن تنظيم داعش وفاة مولر في فبراير 2015، وقال إنها قضت في ضربة جوية أردنية، وهو ما شككت فيه السلطات الأميركية.وقتل فولي وسوتلوف وكاسيغ على أيدي عناصر التنظيم المتطرف الذي نشر تسجيلات مروعة لعمليات إعدامهما لأغراض الدعاية للتنظيم.ألقت القوات الكردية في سوريا القبض على الشيخ ومواطن بريطاني سابق آخر هو أليكساندا آمون كوتي البالغ 37 عاما في يناير 2018 خلال محاولتهما الفرار إلى تركيا.