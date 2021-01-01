الشرطة الامريكية : منفذ حادث بروكلين لا يزال طليقا.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الشرطة الامريكية : منفذ حادث بروكلين لا يزال طليقا.. فيديو

صورة الخبر: حادث بروكلين
حادث بروكلين

عرضت قناة إكسترا نيوز" عاجل، في نبأ عاجل، أن منفذ حادث بروكلين "رجل من أصول أفريقية " وكان يرتدي قناعا ضد الغاز.

وأضاف الفيديو أيضا، أن منفذ حادث مترو بروكلين شخص خطير ولا يزال طليقا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عبوات ناسفة بالقرب من موقع الحادث.

وأوضح الفيديو، أن هناك 16 جريحا من بينهم 8 أصيبوا بطلق ناري في حادث بروكلين، مؤكدا أن مفوض شرطة نيويورك أكد على عدم تواجد عبوات ناسفة بالقرب من موقع الحادث، وأنهم يتعاملون مع الحادث على أنه حادثًا إرهابيا.

المصدر: قناة إكسترا نيوز"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الشرطة الامريكية : منفذ حادث بروكلين لا يزال طليقا.. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33369

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager