الشرطة الامريكية : منفذ حادث بروكلين لا يزال طليقا.. فيديو



حادث بروكلين حادث بروكلين

عرضت قناة إكسترا نيوز" عاجل، في نبأ عاجل، أن منفذ حادث بروكلين "رجل من أصول أفريقية " وكان يرتدي قناعا ضد الغاز.



وأضاف الفيديو أيضا، أن منفذ حادث مترو بروكلين شخص خطير ولا يزال طليقا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عبوات ناسفة بالقرب من موقع الحادث.



وأوضح الفيديو، أن هناك 16 جريحا من بينهم 8 أصيبوا بطلق ناري في حادث بروكلين، مؤكدا أن مفوض شرطة نيويورك أكد على عدم تواجد عبوات ناسفة بالقرب من موقع الحادث، وأنهم يتعاملون مع الحادث على أنه حادثًا إرهابيا.