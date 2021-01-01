رسميا هواوي تعلن إطلاق لاب توب Huawei MateBook 14.. سعر ومواصفات

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صورة الخبر: Huawei MateBook 14
Huawei MateBook 14

أعلنت شركة هواوي الصينية رسميا عن إصدار جديد من جهاز اللاب توب المميز Huawei MateBook 14 مع عدد من المواصفات الكبيرة بالإضافة إلى سعر مناسب نسبيا، ومن المقرر أن ينطلق الجهاز في الفترة المقبلة إلى الأسواق العالمية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن جهاز اللاب توب Huawei MateBook 14 يأتى بشاشة قياس 14 بوصة توفر دعم دقة الشاشة 2160 × 1440 بكسل جنبًا إلى جنب مع مجموعة ألوان 100? sRGB ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، كما ولكن لا تدعم الشاشة خاصية Touchscreen أى أنها لا تعمل باللمس.

ويعمل لاب توب هواوى Huawei MateBook 14 بواسطة معالج من نوع Intel Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر من شركة إنتل ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين SSD بسعة 512 جيجابايت كما يعمل اللاب توب بنظام التشغيل Microsoft Windows 11.

ويدعم لاب توب هواوى Huawei MateBook 14 مستشعر بصمة الإصبع المدمج في زر الطاقة ومنفذ USB-C ومنفذي USB 3.2 Gen1 ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم، كما يحتوى على بطارية بقوة 56 واط في الساعة والتى تستطسع أن توفر الشحن السريع بقدرة 65 واط وتضم أيضًا محول طاقة بمنفذ USB-C.

ويبدأ سعر لاب توب هواوى Huawei MateBook 14 من حوالي 847 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 15 ألف و 600 جنيه مصرى، ويأتى باللونين الفضي والرمادي وسيكون متاحًا رسميًا للشراء في الصين اعتبارًا من 17 أبريل المقبل، ولكن لن تحدد الشركة بعد موعد إطلاقه في الأسواق العالمية.

المصدر: صدى البلد

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