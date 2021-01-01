رسميا هواوي تعلن إطلاق لاب توب Huawei MateBook 14.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة هواوي الصينية رسميا عن إصدار جديد من جهاز اللاب توب المميز Huawei MateBook 14 مع عدد من المواصفات الكبيرة بالإضافة إلى سعر مناسب نسبيا، ومن المقرر أن ينطلق الجهاز في الفترة المقبلة إلى الأسواق العالمية.
وبحسب موقع Gizmochina فإن جهاز اللاب توب Huawei MateBook 14 يأتى بشاشة قياس 14 بوصة توفر دعم دقة الشاشة 2160 × 1440 بكسل جنبًا إلى جنب مع مجموعة ألوان 100? sRGB ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، كما ولكن لا تدعم الشاشة خاصية Touchscreen أى أنها لا تعمل باللمس.
ويعمل لاب توب هواوى Huawei MateBook 14 بواسطة معالج من نوع Intel Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر من شركة إنتل ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين SSD بسعة 512 جيجابايت كما يعمل اللاب توب بنظام التشغيل Microsoft Windows 11.
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