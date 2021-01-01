عقبات تواجه برنامج أمازون لاستخدام طائرات مسيرة في توصيل الطلبات

كشفت تقارير ، اليوم الثلاثاء، عن أن برنامج أمازون لاستخدام طائرات مسيرة في توصيل الطلبات يواجه عقبات.
وأوضح تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني أن العقبة الأبرز أمام برنامج أمازون الطموح تتمثل في المخاطر المتعلقة بالسلامة، ووفقًا للتقرير، كانت هناك خمس حوادث تحطم على مدار فترة أربعة أشهر في موقع اختبار الشركة في أوريجون.
ووقع حادث تحطم في مايو بعد أن فقدت طائرة بدون طيار مروحتها، لكن شبكة بلومبرج قالت إن أمازون أزالت الحطام قبل أن تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية من فتح تحقيق، إلا أن المتحدث باسم أمازون أف زاميت عارض هذا، قائلاً إن أمازون اتبعت الأوامر التي تلقتها من المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB).
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