عقبات تواجه برنامج أمازون لاستخدام طائرات مسيرة في توصيل الطلبات

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كشفت تقارير ، اليوم الثلاثاء، عن أن برنامج أمازون لاستخدام طائرات مسيرة في توصيل الطلبات يواجه عقبات.



وأوضح تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني أن العقبة الأبرز أمام برنامج أمازون الطموح تتمثل في المخاطر المتعلقة بالسلامة، ووفقًا للتقرير، كانت هناك خمس حوادث تحطم على مدار فترة أربعة أشهر في موقع اختبار الشركة في أوريجون.



ووقع حادث تحطم في مايو بعد أن فقدت طائرة بدون طيار مروحتها، لكن شبكة بلومبرج قالت إن أمازون أزالت الحطام قبل أن تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية من فتح تحقيق، إلا أن المتحدث باسم أمازون أف زاميت عارض هذا، قائلاً إن أمازون اتبعت الأوامر التي تلقتها من المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB).

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وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون، جيف بيزوس، قد كشف لأول مرة عن قيام طائرات بدون طيار بتسليم الطلبات عام 2013، وبعد 10 سنوات تقريبًا، ما زالت الطائرات بدون طيار لم تقم بتوصيل حزم أمازون حتى منازل العملاء.وفي عام 2019، استعرضت الشركة إعادة تصميم طائرتها بدون طيار للتسليم Prime Air التي لديها القدرة على الطيران عموديًا وألمحت إلى إطلاق عمليات تسليم الطائرات بدون طيار في وقت لاحق من ذلك العام - وهو الوعد الذي لم يتم الوفاء به.وبعد عام واحد، أعلنت أمازون عن موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على أن تعمل كشركة تسيير طائرات بدون طيار في عام 2020، وقال نائب رئيس شركة برايم إير في أمازون إنها "خطوة مهمة إلى الأمام لـ Prime Air".