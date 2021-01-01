تقنية جديدة لحصد الفاكهة..روبوتات الذكاء الاصطناعي..



روبوتات روبوتات

لطالما كانت صناعة الأغذية والزراعة موطنًا للابتكار، وبدءًا من إدخال المحراث إلى الزراعة الدقيقة التي تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عملت التكنولوجيا على تحسين القطاع بشكل كبير وساعدت المزارعين في إنتاج المزيد من المنتجات وجعل الزراعة أكثر كفاءة.



وقضى الباحثون والعلماء والمهندسون الوقت والطاقة والمال في محاولة لتطوير أحدث الابتكارات للصناعة الزراعية. وبفضل التطور السريع للذكاء الاصطناعي (AI) قد يصبح قطف وحصاد الفاكهة مهمة أسهل.



لذا نقدم معلومات حول تقنية حصاد الفاكهة الثورية التي يمكن أن تبسط عملية قطف الفاكهة وتسمح للمزارعين بالتغلب على التحديات القائمة والمساعدة في حل النقص المستمر في العمالة بهذا القطاع.

قد يعجبك أيضا...

– سوق الروبوتات الزراعية آخذ في الازديادينمو سوق روبوت الحصاد العالمي بشكل كبير. ووفقًا لدراسة أجرتها Astute Analytica من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي بنسبة 21%، ومن المتوقع أن يصل إلى 3293.8 مليون دولار بحلول عام 2030.وتشمل بعض العوامل المحركة لنمو هذا السوق: الوعي المتزايد بانعدام الأمن الغذائي العالمي، وزيادة عدد سكان العالم وظهور الزراعة الذكية. بالإضافة إلى ذلك تتسبب جائحة فيروس كورونا المستمرة في عقبات غير مسبوقة أمام الصناعة الزراعية، مثل انخفاض الإنتاج الزراعي وقيود السفر؛ ما أدى إلى نقص جامعي الفاكهة الموسميين.– التقنيات الناشئة لحصاد الفاكهةتحسنت تقنية الذكاء الاصطناعي في السنوات القليلة الماضية. واستفادت العديد من الصناعات من الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، من بين مزايا أخرى. وفي حين أن هناك أسطورة مفادها أن الذكاء الاصطناعي لا صلة له إلا بصناعات التكنولوجيا الفائقة يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي في كل قطاع تقريبًا.إذًا ما هي التقنيات التي ستحل مشكلة نقص العمالة وتسمح للمزارعين بتحسين عمليات الحصاد؟ تابع القراءة للتعرف على ابتكارين من مختلف الشركات التي قد تحل المشاكل المستمرة في القطاع الزراعي.1- Certhon Harvest روبوت حصاد متعدد الوظائف من Certhonطورت شركة Certhon روبوتًا متعدد الوظائف يمكن للمزارعين استخدامه لاكتشاف الطماطم وقطعها ونقلها وتعبئتها بمفرده، وهو روبوت Certhon Harvest الذي يستخدم تقنية التعلم العميق، والتي تسمح للإنسان الآلي بتحسين أسلوبه في الانتقاء مع كل حصاد.يتحرك الروبوت في اتجاهات متعددة للعثور على أفضل طريق وموضع أمثل لحصاد الطماطم. كما تستخدم الكاميرات الذكية والإضاءة حتى يمكنها العمل في الليل. تريد شركة Certhon أيضًا تطوير الروبوت بشكل أكبر لاستكشاف العائد المحتمل، وقياس المناخ، وصحة نبات الطماطم، وحتى حماية النباتات من الآفات أو الأمراض.2- TX Robotic Strawberry Harvester من Advanced Farm Technologiesيأتي روبوت TX Robotic Strawberry Harvester من شركة مقرها كاليفورنيا تسمى Advanced Farm Technologies. إنه مصمم لانتقاء أحواض الفراولة المزروعة بالتربة؛ حتى يتمكن المزارعون من تنفيذ التكنولوجيا دون تغيير تصميم الحقول الحالي.وتهدف تقنية الحصاد إلى العمل جنبًا إلى جنب مع أطقم الحصاد. ويستشعر الروبوت ويلتقط الفراولة الناضجة تلقائيًا باستخدام قابض آلي ناعم ومناسب للطعام. كما تم تصميم الروبوت لتحمل الظروف الخارجية ويمكنه التنقل في الحقول بشكل مستقل على مدار 24 ساعة في اليوم.في النهاية من المحتمل أن تكون تقنيات حصاد الفاكهة هذه وغيرها من تقنيات الحصاد الناشئة عوامل تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمزارعين. والجدير بالذكر أن الصناعة الزراعية تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي؛ لذا فإن الاستثمار في هذه الابتكارات والاستفادة منها أمر بالغ الأهمية.ومع نمو السكان واستمرار انعدام الأمن الغذائي سيكون من الضروري للمزارعين اعتماد أحدث التقنيات المبتكرة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أقصى قدر من المخرجات، والتغلب على نقص العمالة والاستمرار في تحقيق الأرباح.