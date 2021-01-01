بمعدل تحديث 90Hz ومعالج Dimensity 810 ينطلق هاتف OPPO A57 5G

أعلنت Oppo اليوم عن هاتف OPPO A57 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 810، ومعدل تحديث 90Hz ويأتي بسعر 235 دولار.
يتميز هاتف OPPO A57 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 90Hz، وتدعم الشاشة كثافة عرض 269 بيكسل لكل إنش، وألوان DCI-P3 بنسبة 100%.
كما يضم OPPO A57 5G مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل في نتوء القطرة، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل.
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