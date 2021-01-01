رسمياً فيفو تكشف عن هاتف X Note بشاشة 7 بوصة ومعالج SD 8 Gen 1

بجانب الإعلان عن هاتفها القابل للطي X Fold كشفت كذلك شركة فيفو عن هاتف رائد جديد بشاشة كبيرة وهو X Note.
هاتف X Note يأتي بشاشة OLED من تصنيع سامسونج بقياس 7 بوصة وبدقة 3080x1440 ومعدل تحديث 120Hz ودعم HDR10+ وحصلت على تقييم A+ من موقع DisplayMate ومدمج معها قارئ للبصمة كبيرة يستطيع قراءة بصمة أصبعين في نفس الوقت وهو ما يزيد من قوة حماية قارئ البصمة.
يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت وتقدم فيفو في هذا الهاتف شريحتين من تصنيعها وهما شريحة حماية البيانات Secure Processing Unit وشريحة معالجة الصور V1 ISP.
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