رسمياً فيفو تكشف عن هاتف X Note بشاشة 7 بوصة ومعالج SD 8 Gen 1



X Note X Note

بجانب الإعلان عن هاتفها القابل للطي X Fold كشفت كذلك شركة فيفو عن هاتف رائد جديد بشاشة كبيرة وهو X Note.



هاتف X Note يأتي بشاشة OLED من تصنيع سامسونج بقياس 7 بوصة وبدقة 3080x1440 ومعدل تحديث 120Hz ودعم HDR10+ وحصلت على تقييم A+ من موقع DisplayMate ومدمج معها قارئ للبصمة كبيرة يستطيع قراءة بصمة أصبعين في نفس الوقت وهو ما يزيد من قوة حماية قارئ البصمة.



يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت وتقدم فيفو في هذا الهاتف شريحتين من تصنيعها وهما شريحة حماية البيانات Secure Processing Unit وشريحة معالجة الصور V1 ISP.

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الهاتف يأتي بأربع كاميرات في الجهة الخلفية تم تطويرهم بالتعاون مع شركة ZEISS الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.57 والكاميرا الثانية واسعة الزاوية 114 درجة بدقة 48 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 وهي للتقريب البصري 2x والعزل والكاميرا الرابعة Periscop للتقريب البصري 5x.الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وبطارية بقوة 5,000 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات.سيتوفر الهاتف للبيع في الصين يوم 15 أبريل بسعر يبدأ من 940 دولار.