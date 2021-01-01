رسمياً فيفو تعلن عن هاتفها القابل للطي X Fold بمعالج Snapdragon 8 Gen 1



X Fold X Fold

ظهرت الفترة السابقة تسريبات عدة عن هاتف فيفو القابل للطي X Fold ومنها صور له واليوم تم الكشف رسمياً عنه.



هاتف فيفو X Fold يأتي بشاشة خارجية OLED بقياس 6.53 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz ودعم HDR10+ وعند فتح الهاتف ستحصل على شاشة OLED بقياس 8.03 بوصة بدقة 2200x1800 ومعدل تحديث 120Hz ودعم HDR10+ وكلاهما من تصنيع سامسونج وحصلت الأخيرة على تقييم A+ من منصة Display Mate



يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت ويأتي بمفصلة تسمح له بالإغلاق تماماً لكي تحصل على هاتف يشبه الهواتف الذكية العادية وعند فتح الهاتف يُمكنك فتحه 60 درجة إلى 120 درجة.



الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,600 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 65 وات وهو ما يسمح لك بشحن بطارية الهاتف بالكامل في 37 دقيقة ويدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

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يأتي الهاتف بأربع كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.75 ومستشعر سامسونج GN5 والكاميرا الثانية بدقة 48 ميجا بيكسل واسعة الزاوية 114 درجة وبفتحة عدسة f/2.2 والثالثة للعزل بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 والرابعة Periscope للتقريب البصري 5x ودقتها 8 ميجا بيكسل.الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.45 واحدة في الشاشة الخارجية والثانية في الشاشة عند فتح الهاتف ويأتي الهاتف كذلك بأثنين قارئ للبصمة واحد مدمج مع الشاشة الخارجية والثاني مدمج مع الشاشة عند فتح الهاتف.فيفو لم تكشف عن إمكانية توفر الهاتف خارج الصين ولكنه سيتوفر في الصين بسعر 1,415 دولار.