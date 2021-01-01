إريكسون السويدية للاتصالات توقف أعمالها في روسيا لاجل غير مسمى



إريكسون إريكسون

أعلنت شركة إريكسون السويدية للاتصالات اليوم الاثنين وقف جميع أعمالها في روسيا لاجل غير مسمى، في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.



ونتيجة لذلك، قالت الشركة إنها سوف تخصص 9ر0 مليار كرون (90 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2022 من أجل إهلاك الاصول والتكاليف الاستثنائية الأخرى بدون أن تشمل تكاليف العاملين الاحتياطية.



وأضافت إريكسون أنها سوف تمنح العاملين في روسيا إجازة مدفوعة الاجر.

