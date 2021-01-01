تسريب لمواصفات الهاتف iQOO Z6 Pro 5G

نشرت اليوم، شركة iQOO، إعلانا تشويقيا، تؤكد فيه، أن، الهاتف iQOO Z6 Pro 5G، سيصل قريبا، مع مواصفات جيدة للغاية، ستجعله أسرع هاتف ذكي، متوسط من العلامة التجارية، iQOO، التابعة لشركة فيفو، وعلى الرغم من، أن الشركة لم، تكشف عن المواصفات، إلا أن هناك، تسريب سابق، يكشف عن، جميع مواصفات الهاتف iQOO Z6 Pro، التي ترجع إلى، الفئة المتوسطة، بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ودعم تسجيل فيديوهات، بجودة 4K، بالإضافة إلى، دعم الشحن السريع، بقوة 44 واط، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، جميع المواصفات، التي تم تسريبها.
مواصفات الهاتف iQOO Z6 Pro 5G
الهاتف iQOO Z6 Pro 5G، سيصل بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 778G 5G، المبني على، تكنولوجيا 6 نانومتر، والمكون من، 4 أنوية Cortex A78، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، بالإضافة إلى أنه، سيصل بمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 642L، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، وسيعمل بأحدث نظام تشغيل، من جوجل، Android 12، وبأحدث واجهة مستخدم، من فيفو، Funtouch 12.
كما أن، هذا الهاتف، سيتضمن شاشة AMOLED، بحجم 6.44 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبدعم HDR10+، والشاشة ستحتوي على، نوتش كبير، في المنتصف به ثقبين، لاحتواء الكاميرا الأمامية المزدوجة، حيث أن، iQOO Z6 Pro 5G، يضم كاميرا سيلفي رئيسية، بدقة 44 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بجانب كاميرا فائقة الاتساع، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.3، والكاميرات الأمامية، ستدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K.
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