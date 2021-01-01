تسريب لمواصفات الهاتف iQOO Z6 Pro 5G



iQOO Z6 Pro 5G iQOO Z6 Pro 5G

نشرت اليوم، شركة iQOO، إعلانا تشويقيا، تؤكد فيه، أن، الهاتف iQOO Z6 Pro 5G، سيصل قريبا، مع مواصفات جيدة للغاية، ستجعله أسرع هاتف ذكي، متوسط من العلامة التجارية، iQOO، التابعة لشركة فيفو، وعلى الرغم من، أن الشركة لم، تكشف عن المواصفات، إلا أن هناك، تسريب سابق، يكشف عن، جميع مواصفات الهاتف iQOO Z6 Pro، التي ترجع إلى، الفئة المتوسطة، بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ودعم تسجيل فيديوهات، بجودة 4K، بالإضافة إلى، دعم الشحن السريع، بقوة 44 واط، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، جميع المواصفات، التي تم تسريبها.



مواصفات الهاتف iQOO Z6 Pro 5G

الهاتف iQOO Z6 Pro 5G، سيصل بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 778G 5G، المبني على، تكنولوجيا 6 نانومتر، والمكون من، 4 أنوية Cortex A78، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، بالإضافة إلى أنه، سيصل بمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 642L، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، وسيعمل بأحدث نظام تشغيل، من جوجل، Android 12، وبأحدث واجهة مستخدم، من فيفو، Funtouch 12.



كما أن، هذا الهاتف، سيتضمن شاشة AMOLED، بحجم 6.44 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبدعم HDR10+، والشاشة ستحتوي على، نوتش كبير، في المنتصف به ثقبين، لاحتواء الكاميرا الأمامية المزدوجة، حيث أن، iQOO Z6 Pro 5G، يضم كاميرا سيلفي رئيسية، بدقة 44 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بجانب كاميرا فائقة الاتساع، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.3، والكاميرات الأمامية، ستدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K.

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والكاميرات الخلفية، للهاتف iQOO Z6 Pro 5G، ثلاثية وتأتي، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن، هذا الهاتف، يحتوي على، فلاش LED مزدوج، في الخلف، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، ويدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وخاصية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى، خصائص عديدة، مثل HDR، وpanorama.بطارية هذا الهاتف، ستكون ليثيوم بوليمر، بسعة 4400 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 44 واط، (يمكنها شحن البطارية، بنسبة 100%، في 45 دقيقة فقط)، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، ستتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستريو، كما أنه، سيدعم خاصية NFC، وسيدعم أيضا، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، مع العلم بأن، سيتوفر للشراء، بالعديد من الألوان، بما في ذلك، اللون الأسود والأبيض، والأصفر، والأزرق.وبخصوص موعد الإعلان الرسمي، فلم تكشف عنه، علامة iQOO التجارية، حتى الآن، ولكن التوقعات، تشير إلى أن، هذا الهاتف، قد يظهر، خلال مؤتمر الإعلان، عن iQOO Neo 6، الذي سيقام، خلال شهر أبريل الجاري، ومع ذلك، نتوقع ظهور المزيد، من التقارير، قبل الإعلان الرسمي، وسنوفيكم بالتفاصيل الجديدة، فور وصولها، وأيضا سنقدم، سعر ومواصفات الهاتف iQOO Z6 Pro 5G، بعد الإعلان الرسمي مباشرة.