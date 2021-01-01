بتفاصيل جوجل تتيح لمستخدمى Pixel إصلاح أجهزتهم بأنفسهم

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اجتمعت Google وiFixit معًا من أجل تطوير برنامج الإصلاح الذاتي، حيث أبرمت شركة جوجل العملاقة شراكة مع iFixit وستقدم مجموعات إصلاح لسلسلة هواتف Pixel.



وستقدم الشركة مجموعات إصلاح لجميع هواتف Pixel الذكية التي أطلقتها في عام 2017، وهذا يعني أن مستخدمي Pixel 2 سيتمكنون أيضًا من الحصول على مجموعة الإصلاح الذاتي.



وتضيف الشركة أنه سيتم بيع قطع غيار أصلية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وفي الآونة الأخيرة، دخلت سامسونج أيضًا في شراكة مع iFixit لبرنامج الإصلاح الذاتي.

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وستتوفر المجموعة الكاملة من قطع الغيار لإصلاحات هاتف Pixel الشائعة- أشياء مثل البطاريات وشاشات العرض البديلة والكاميرات والمزيد- إما بشكل فردي أو في مجموعات إصلاح iFixit .وإلى جانب ذلك، سيقدم iFixit أيضًا أدلة إصلاح مجانية خطوة بخطوة لتفكيك الهاتف الذكي، ومع ذلك، إذا كان المستخدمون لا يزالون لا يريدون العبث بالهاتف الذكي، فيمكنهم طلب المساعدة المهنية أيضًا.وتكشف Google أنها دخلت أيضًا في شراكة مع موفري إصلاح مستقلين مثل uBreakiFix، التي لديها أكثر من 750 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا تدعم إصلاحات الهواتف في الضمان وخارج الضمان، كما تقدم الشركة نفس الخدمة في كندا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة.وبصرف النظر عن الهواتف الذكية، تعمل الشركة أيضًا على توسيع برنامج الإصلاح الذاتي ليشمل أجهزة أخرى، حيث دخلت Google مؤخرًا في شراكة مع شركات مثل Acer وLenovo لإطلاق برنامج إصلاح Chromebook، لمساعدة المدارس في العثور على معلومات حول أجهزة Chromebook القابلة للإصلاح وتطوير برامج الإصلاح داخل الشركة.