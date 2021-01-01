برسم 1000 جنيه ..اعتماد شهادة طلاب المدارس الدولية من إدارة الامتحانات

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › برسم 1000 جنيه ..اعتماد شهادة طلاب المدارس الدولية من إدارة الامتحانات

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الثلاثاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 29 لسنة 2022، والذى نص على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2019 النص التالى:

تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة لطلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وذلك بعد اعتمادها من الجهة المانحة مرفقا بها التسلسل الدراسى للطالب معتمدا من الإدارة العليمية متى تم استيفاء الأوراق مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه عن كل شهادة.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على برسم 1000 جنيه ..اعتماد شهادة طلاب المدارس الدولية من إدارة الامتحانات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60708

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager