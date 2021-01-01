القوات المسلحة الروسية تعلن إحباط محاولة هروب 100 جندي أوكراني من ماريوبول



جنود أوكرانيين جنود أوكرانيين



أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بإحباط محاولة هروب لجنود أوكرانيين تم حصارهم داخل مصنع "إيليتش" في مدينة ماريوبول.



وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "في 11 أبريل، في ماريوبول ليلا، قامت بقايا القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة للهروب من المدينة كانت محاصرة على أراضي مصنع "إيليتش".



وأَضاف كوناشينكوف: "حاولت مجموعة من العسكريين الأوكرانيين يصل عددهم إلى 100 شخص اقتحام أراضي المصنع في عربات مصفحة ومغادرة المدينة في الاتجاه الشمالي. وقد تم إحباط محاولة الاختراق هذه بالقصف الجوي والمدفعي".

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في مساء يوم 8 أبريل، جرت محاولة فاشلة لإجلاء قادة النازيين الأوكرانيين عن طريق البحر. بهدف الإجلاء، تم استخدام سفينة الشحن الأوكرانية "أباتشي"، المخصصة لميناء فاليتا وهي تحمل العلم المالطي".وتابع: "غيرت سفينة الشحن مسارها فجأة وحاولت اقتحام ميناء ماريوبول المغلق قبل قوات أسطول البحر الأسود الروسي، لم تستجب السفينة لمطالب السفن الحدودية الروسية للتواصل، ولم تغير مسارها بعد نيران تحذيرية، ولم تبطئ من سرعته. لإعاقة السفينة، فتحت سفينة أسطول البحر الأسود وسفن حرس الحدود نيران المدفعية على السفينة".وختم البيان: "نتيجة إصابة مباشرة، اندلع حريق في السفينة وانجرفت، واتصل الطاقم لطلب وقف إطلاق النار، لم يكن هناك أي إصابات بين أفراد طاقم السفينة وتم إخماد الحريق بشكل سريع، بعد التفتيش، تم اصطحاب السفينة الأوكرانية "أباتشي" بطاقمها إلى ميناء ييسك".