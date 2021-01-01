فيديو .. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.
وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن طقس اليوم يشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة، مقارنة بالإيام الماضية، متابعة: الطقس خلال فترة النهار سيكون ربيعي معتدل الحرارة على شمال البلاد، حار على جنوب البلاد.
وأضافت :درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، متابعة: سنشهد نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، مما سيؤدي إلى الشعور بالبرد.
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