أعراض وأسباب متلازمة القولون العصبي



القولون العصبي القولون العصبي



تحدث متلازمة القولون العصبي عندما يعاني المرء من ألم متكرر في البطن وتغيرات متكررة في حركة الأمعاء، في هذه الحالة قد يصاب المرء بالإسهال أو الإمساك أو كليهما بانتظام مع الانتفاخ.



يعد اضطراب الجهاز الهضمي هذا خطرًا ويخرب النشاط والأداء اليومي للفرد إلى حد كبير، ووفقًا للتقرير ، يعاني 5-10? من سكان العالم من متلازمة القولون العصبي.



يجب معالجة هذه المشكلة المزدوجة المتمثلة في عدم الراحة في المعدة وحركة الأمعاء غير المنتظمة في أقرب وقت ممكن.

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أعراض القولون العصبيالأعراض الشائعة هي التقلصات وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك.تؤثر مشاكل البطن هذه على الحالة المزاجية العامة للناس. ومن ثم فإن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي يعانون من الاكتئاب والقلق.سيشعر الأشخاص المصابون بالإمساك دائمًا بأنهم لم يفرغوا الأمعاء تمامًا، يشعر هؤلاء الأشخاص دائمًا بالحصول على حركة أمعاء ثانية فور الانتهاء من الحركة الأولى.الأعراض الأخرى المصاحبة للقولون العصبي هي آلام الظهر وسلس الأمعاء ومشكلة التبول والغثيان ونقص الطاقة وانتفاخ البطن.أسباب القولون العصبيهناك بعض الأسباب المحددة للغاية التي تجعل الأشخاص يصابون بمرض القولون العصبي، هذه الأسباب شائعة جدًا لدرجة أن المرضى غالبًا ما يتجاهلونها ويستمرون في المعاناة من القولون العصبي دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الحالة.يعد عدم تحمل الطعام سببًا رئيسيًا وراء متلازمة القولون العصبي لدى كثير من الناس، هناك فجوة كبيرة في فهم الحساسية الغذائية، كثير من الناس لا يعتبرون الطعام سببا للحساسية ويستمرون في تناوله.والطريقة المثلى لعلاج القولون العصبي هي فحص طبق الطعام الخاص بك بشكل صحيح والعثور على الطعام الذي يسبب مشاكل لجسمك، وعلى سبيل المثال كثير من المرضى لا يدركون أن لديهم حساسية من القمح ويستمرون في تناوله، إن تناول مثل هذه الأطعمة سيؤثر على الجهاز الهضمي.هناك أيضًا ارتباط بين الإجهاد و متلازمة القولون العصبي، إن أحداث الحياة المبكرة المجهدة أو الصعبة ، مثل الاعتداء الجسدي أو الجنسي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في صحة الأمعاء يسبب متلازمة القولون العصبي.وعلى الرغم من وجود علاقة مباشرة بين التوتر ومتلازمة القولون العصبي، يقول الخبراء إن المشاعر القوية مثل التوتر تحفز الدماغ على إرسال إشارات الألم إلى القناة الهضمية التي يمكن أن تتسبب في رد فعل القولون.