السحور اليوم l أقراص البيض وفول بالخضروات.. والحلو أم علي بالكراميل



أقراص البيض وفول بالخضروات أقراص البيض وفول بالخضروات



تعد وجبة السحور مهمة فى رمضان، ويحذر أغلب أطباء التغذية من تخطيها، فلها فوائد عدة تجعل الجسم قادرا على الصيام، لذلك يقدم موقع صدى البلد يوميا قائمة بالواجبات الرئيسية.



طريقة عمل أقراص البيض :





تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل أقراص البيض .

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مقادير أقراص البيض :أرز أبيض مطهوبيضفلفل روميسكر بودرةلبن2 ملعقة كبيرة دقيقنصف ملعقة صغيرة بيكنج بودرملحفلفل أسود زيتطريقة تحضير أقراص البيض :* يخفق ثم يضاف الفلفل الأخضر ثم يضاف بيكنج بودر* ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الأرز ونقلب جيدا* ثم بالملعقة يوضع الخليط مثل الطعمية في الزيت وترك حتى تصل إلى اللون الذهبي ثم تقدم ،علي بتناول الزبادي بجانب السحور .مكونات فول بالخضراوات للشيف إلهام فتحيكوب فول مدمسمكعبات طماطمبصل قطع صغيرةنصف ملعقة ثوم مفرومفلفل رومى/حسب رغبتكملعقتان من الزيتربع ملعقة من الكمونملعقة من الملحطريقة عمل الفول بالخضراوات والثوم..فى وعاء على النار ضعى شرائح البصل وأنتظرى حتى تأخذ اللون الذهبي وأبدئى فى وضع الثوم المفروم والفلفل وقلبى جيدًا.ضعى مكعبات ومعجون الطماطم والتوابل وقلبى جيدًا.ضعى الفول وقلبي جيدا مع المكونات السابقه واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم أضيفى القليل من الليمون.طريقة عمل ام علي بالكراميل :اتشرت حلويات ام علي فى جميع الدول العربية بداية من الشام الى المملكة السعودية وهي حلوى محببة ومفضلة لدي الكثير لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ام علي .مقادير أم علي بالكراميل :250 جرام عجينة كلاج4 كوب حليب1/2 كوب سكر1/2 كوب زبدة1/4 كوب زبيب1/4 كوب لوز1/4 كوب بندق1/2 كوب جوز هند1 ملعقة كبيرة قرفةالكراميل:1 كوب حليب1/4 كوب سكر1 ملعقة كبيرة نشا1/2 كوب قشطةطريقة تحضير أم علي بالكراميل:-سخني الفرن لدرجة حرارة 180.-حضري صينية متوسطة الحجم.-باستعمال السكين قطعي عجينة الكلاج لشرائح، وفككيها عن بعضها، وضعيها في الفرن لمدة 25 دقيقة مع تقليبها من وقت لآخر لتصبح ذهبية اللون، اتركيها جانبا.-احضري طبق فرن متوسط الحجم. وضعي الكلاج المحمص في الطبق.-وزعي فوقه الزبيب، اللوز، البندق ، جوز الهند والقرفة.-في قدر سخني الحليب، السكر والزبدة وصبيه فوق الكلاج.-ضعي الطبق بالفرن 20 دقيقة ليتماسك قليلا ويصبح ذهبي اللون.-الكراميل:في كسرولة سخني السكر ليصبح ذهبي واضيفي الزبدة والكريمة، وباستعمال الملعقة الخشبية قلبي بهدوء ليصبح متجانسا وبعدها وزعيه على أم علي و قدميها مثلجة.