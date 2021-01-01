بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل الكيك الأسفنجية

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صورة الخبر: الكيك الأسفنجية
الكيك الأسفنجية


تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل الكيك الاسفنجية ،بشكل يناسب الأسناكس بين الفطار والسحور بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.


مقادير طريقه عمل الكيكه:
4 بيضات
2 كوب دقيق
كوب إلا ربع من الحليب
كوب إلا ربع من السكر
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكمج بودر
نصف كوب زيت

طريقه عمل الكيكه:
1- يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك يدهن القالب بالسمن ويرش بالدقيق مع إزالة الفائض من الدقيق بالضرب الخفيف في وعاء ينخل الدقيق مع البودر ويقلب ومن ثم يوضع جانباً.
2- يوضع البيض مع اللبن مع السكر مع الزيت الفانيليا في المضرب أو وعاء الخلط الكهربائي ويخفق حتى يذوب السكر بشكل كامل.
3- بعد ذلك يتم وضع خليط البيض في وعاء ويرش أو أن يتم وضع الدقيق بشكل تدريجي مع الخفق بمخفقة اليد في إتجاه واحد حتي يصبح الخليط سميك بالشكل الكافي.
4- بعد ذلك يترك خيط في العجين ويصب في الصينية ويوضع في الفرن حتي يستوي بشكل كامل أو يتم وضعه في قالب سكين أو سيخ ويخرج نظيف وينقل من الفرن ويترك حتي يبرد بشكل كامل ويقدم مع الشاي بالحليب أو الشاي العادي أو حسب الرغبة.

المصدر: elbalad

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