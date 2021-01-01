فطار اليوم l مكرونة بالفلفل الملون والشيش طاووق وأرز بالكاري

مكرونة بالفلفل الملون
تحتار العديد من السيدات خلال شهر رمضان في تقديم وجبات الإفطار، وتفضل الكثير منهن اختيار الأكلات الجديدة والمختلفة لتقديمها على مائدة الإفطار لأسرتها.
ولذلك ستقدم لكم الشيف نيفين عباس سفرة مميزة طريقة عمل مكرونة بالفلفل الملون والشيش طاووق وأرز بالكاري والحلو بلح الشام بالشكولاته و كاكاو مثلج.
مكرونة بالفلفل الملون
المقادير:
مكرونة مسلوقة
فلفل الوان مقطع شرائح طولية
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
زبدة
الطريقة:
يشوح الثوم بالزبدة
يضاف له الفلفل والملح والفلفل ويترك حتي تمام النضج
توضع المكرونة للخليط وتقلب
ثم تقدم
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الشيف نيفين عباس سفرة مميزة وخفيفة وسيحبها الجميع .
شيش طاووق
المقادير:
كيلو قطع دجاج بدون جلد وعظم
كوب زبادي
فص ثوم مفروم ناعم
ملعقة كبيرة معجون مسطردة
ملعقة صغيرة زعتر
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ربع كوب زيت زيتون
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة خل
ملح
فلفل أسود
فلفل رومي مقطع
الطريقة:
في طبق كبير تقلب مقادير التتبيل معًا ( الزبادي - الثوم - المسطردة - الزعتر - جوزة الطيب - زيت الزيتون - السكر - الخل - الملح - الفلفل )
تنقع قطع الدجاج في التتبيلة لمدة 5 ساعات
( كلما زاد مدة التتبيل للدجاج كلما أصبح طعمه أفضل ولكن يراعي عدم نقعه أكثر من يومين )
نحضر أسياخ خشبية أو معدنة
توضع قطعة من الدجاج في السيخ ثم قطعة من الفلفل الرومي ومن الممكن وضع قطع بصل وطماطم
تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
تشوي قطع الشيش طاووق في الفرن أو علي الجريل وتقدم
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أرز بالكاري
المقادير:
نصف كيلو أرز بسمتي
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة سكر
حبة بصل متوسطة
ملح
الطريقة:
في قدر علي النار يشوح البصل مع السكر والقليل من الزيت حتي يذبل
يضاف الكركم والكاري للبصل ويقلب دقيقة
توضع كمية من الماء كافية لتسوية الأرز علي البصل مع الملح
تترك لتغلي الماء
ثم يغسل الأرز ويوضع للماء
يترك حتي يتشرب الأرز الماء وينقل علي نار متوسطة حتي تمام النضج ويقدم
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ثومية
المقادير:
كوب ونصف زيت
4 فصوص ثوم
3 حبات بياض بيض
ربع ملعقة صغيرة ملح
عصير نصف ليمونة
ملعقة صغيرة خل
الطريقة:
يوضع في الكبة جميع المكونات ماعادا الزيت
تشغل الماكينة علي درجة متوسطة حتي تمتزج المكونات لمدة 1-2 دقيقة
نقوم بإنزال الزيت علي هيئة خط رفيع للخليط مع عدم توقف عمليه الخفق
تستمر عملية الخفق حتي نحصل علي قوام الثومية الأبيض الثقيل
تترك لتبرد وتقدم
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بلح الشام بالشوكولاتة
المقادير:
نصف كيلو دقيق
نصف لتر ماء
كوب زيت
2 ملعقة كبيرة كاكاو
2 معلقة كبيرة سكر
ربع معلقة ملح
نصف معلقة فانيليا
6 حبات بيض
زيت للتحمير
مقادير الشربات:
2 كوب سكر
كوب ماء
نصف عصير ليمونة
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
الطريقة:
لتحضير الشربات
يوضع السكر مع الماء وعصير الليمون والفانيليا على النار لمدة 25 دقيقة
لعمل بلح الشام:
نحضر وعاء ونضع الماء والملح والزيت والسكر والكاكاو على النار حتى يغلي
نضع الدقيق ويقلب الخليط جيدًا لمدة 2 دقيقة
يرفع من على النار بعد أن يصبح العجين متماسك ولا يلتصق بوعاء الطهى
نضع العجين فى العجان ونضع البيض واحدة تلو الأخري مع الفانيليا
نحضر قمع ونضع قليل من العجين به
وفى أثناء ذلك نحضر مقلاة القلى وبها زيت القلى
تقطع العجينة بالمقص
توضع فى مقلاة القلى ويكون زيت القلى بارد
تترك تتحمر مع مراعاة التقليب عند اللزوم لكى تحمر من الوجهين
بعد أن تصبح لونها ذهبيًا
تصفى من الزيت وتوضع فى الشربات المحضر سابقًا
وتقدم فى طبق التقديم
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كاكاو مثلج
المقادير:
كوب لبن مثلج
4 ملعقة كبيرة كاكاو
ربع كوب مياه مغلية
ثلج
سكر
الطريقة:
تذوب الكاكاو بالمياه المغلية
توضع جميع المقادير بالخلاط وتخفق
تقدم باردة.
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