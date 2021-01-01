فطار اليوم l مكرونة بالفلفل الملون والشيش طاووق وأرز بالكاري



مكرونة بالفلفل الملون مكرونة بالفلفل الملون

تحتار العديد من السيدات خلال شهر رمضان في تقديم وجبات الإفطار، وتفضل الكثير منهن اختيار الأكلات الجديدة والمختلفة لتقديمها على مائدة الإفطار لأسرتها.



ولذلك ستقدم لكم الشيف نيفين عباس سفرة مميزة طريقة عمل مكرونة بالفلفل الملون والشيش طاووق وأرز بالكاري والحلو بلح الشام بالشكولاته و كاكاو مثلج.





مكرونة بالفلفل الملون

المقادير:

مكرونة مسلوقة

فلفل الوان مقطع شرائح طولية

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

زبدة

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الطريقة:يشوح الثوم بالزبدةيضاف له الفلفل والملح والفلفل ويترك حتي تمام النضجتوضع المكرونة للخليط وتقلبثم تقدم---------------------------------الشيف نيفين عباس سفرة مميزة وخفيفة وسيحبها الجميع .شيش طاووقالمقادير:كيلو قطع دجاج بدون جلد وعظمكوب زباديفص ثوم مفروم ناعمملعقة كبيرة معجون مسطردةملعقة صغيرة زعترربع ملعقة صغيرة جوزة الطيبربع كوب زيت زيتونملعقة صغيرة سكرملعقة كبيرة خلملحفلفل أسودفلفل رومي مقطعالطريقة:في طبق كبير تقلب مقادير التتبيل معًا ( الزبادي - الثوم - المسطردة - الزعتر - جوزة الطيب - زيت الزيتون - السكر - الخل - الملح - الفلفل )تنقع قطع الدجاج في التتبيلة لمدة 5 ساعات( كلما زاد مدة التتبيل للدجاج كلما أصبح طعمه أفضل ولكن يراعي عدم نقعه أكثر من يومين )نحضر أسياخ خشبية أو معدنةتوضع قطعة من الدجاج في السيخ ثم قطعة من الفلفل الرومي ومن الممكن وضع قطع بصل وطماطمتكرر العملية حتي إنتهاء الكميةتشوي قطع الشيش طاووق في الفرن أو علي الجريل وتقدم---------------------------------أرز بالكاريالمقادير:نصف كيلو أرز بسمتيملعقة صغيرة كركمملعقة صغيرة كاريملعقة صغيرة سكرحبة بصل متوسطةملحالطريقة:في قدر علي النار يشوح البصل مع السكر والقليل من الزيت حتي يذبليضاف الكركم والكاري للبصل ويقلب دقيقةتوضع كمية من الماء كافية لتسوية الأرز علي البصل مع الملحتترك لتغلي الماءثم يغسل الأرز ويوضع للماءيترك حتي يتشرب الأرز الماء وينقل علي نار متوسطة حتي تمام النضج ويقدم----------------------------------------ثوميةالمقادير:كوب ونصف زيت4 فصوص ثوم3 حبات بياض بيضربع ملعقة صغيرة ملحعصير نصف ليمونةملعقة صغيرة خلالطريقة:يوضع في الكبة جميع المكونات ماعادا الزيتتشغل الماكينة علي درجة متوسطة حتي تمتزج المكونات لمدة 1-2 دقيقةنقوم بإنزال الزيت علي هيئة خط رفيع للخليط مع عدم توقف عمليه الخفقتستمر عملية الخفق حتي نحصل علي قوام الثومية الأبيض الثقيلتترك لتبرد وتقدم------------------------------------بلح الشام بالشوكولاتةالمقادير:نصف كيلو دقيقنصف لتر ماءكوب زيت2 ملعقة كبيرة كاكاو2 معلقة كبيرة سكرربع معلقة ملحنصف معلقة فانيليا6 حبات بيضزيت للتحميرمقادير الشربات:2 كوب سكركوب ماءنصف عصير ليمونةربع ملعقة صغيرة فانيلياالطريقة:لتحضير الشرباتيوضع السكر مع الماء وعصير الليمون والفانيليا على النار لمدة 25 دقيقةلعمل بلح الشام:نحضر وعاء ونضع الماء والملح والزيت والسكر والكاكاو على النار حتى يغلينضع الدقيق ويقلب الخليط جيدًا لمدة 2 دقيقةيرفع من على النار بعد أن يصبح العجين متماسك ولا يلتصق بوعاء الطهىنضع العجين فى العجان ونضع البيض واحدة تلو الأخري مع الفانيليانحضر قمع ونضع قليل من العجين بهوفى أثناء ذلك نحضر مقلاة القلى وبها زيت القلىتقطع العجينة بالمقصتوضع فى مقلاة القلى ويكون زيت القلى باردتترك تتحمر مع مراعاة التقليب عند اللزوم لكى تحمر من الوجهينبعد أن تصبح لونها ذهبيًاتصفى من الزيت وتوضع فى الشربات المحضر سابقًاوتقدم فى طبق التقديم---------------------------------كاكاو مثلجالمقادير:كوب لبن مثلج4 ملعقة كبيرة كاكاوربع كوب مياه مغليةثلجسكرالطريقة:تذوب الكاكاو بالمياه المغليةتوضع جميع المقادير بالخلاط وتخفقتقدم باردة.