أحدث أسعار لسيارة شانجان ألسفين 2022 بعد زيادتها



شانجان ألسفين شانجان ألسفين

خلال الفترة الماضية وبشكل رسمي أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل سيارات شانجان في مصر عن زيادة بأسعار سيارتها شانجان Alsvin (ألسفين) 2022 من فئة سيدان، حيث تبين أن هذه الزيادة تعتبر الثاني على السيارة في عام 2022 الجديد بلغت 2000 جنيه، وبذلك أصبحت أسعار هذا الموديل كالتالي:



فئة أولى ناقل يدوي:



- السعر السابق 181 ألف جنيه.

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- السعر الجديد في أبريل 196 ألف جنيه.- زيادة 15 ألف جنيه.فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي:- السعر السابق 201 ألف جنيه.- السعر الجديد في يناير 216 ألف جنيه.- زيادة 15 ألف جنيه.- فئة ثالثة ناقل أوتوماتيكي:- السعر السابق 217 ألف جنيه.- السعر الجديد في ديسمبر 232 ألف جنيه.- زيادة 15 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بفئتين من المحركات، أولهما بالفئة الأولى من السيارة، وهي لمحرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان وعزم 135 نيوتن متر، ويتم تقديمها مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات وخاصية الجر الأمامي.أما الفئة الثانية من المحركات فهي متاحة بالفئتين الثانية والثالثة من السيارة، وهي لمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 107 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- إطارات بأطواق (جنوط) من الألومنيوم 14 بوصة.- مصابيح أمامية هالوجين.- فرش داخلي من القماش الأسود.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- كمبيوتر رحلات.- مصابيح ضبابية خلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- بلوتوث.- نظام صوتي يضم سماعتين.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- فرش داخلي من القماش الرمادي.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات HHC.- مسند يد أمامي.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- فتحة سقف.- مصابيح أمامية LED نهارية.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- زجاج خلفي بخاصية التسخين.- مقعد للسائق قابل لتعديل ارتفاعه.- شاشة وسطية 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.