ارتفاع أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس بقيمة 43 ألف جنيه



إير كروس إير كروس

أعلنت مجموعة القصراوي جروب الوكيل الحصري لعلامة ستروين في مصر عن زيادة أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس بقيمة تتراوح بين 40 إلى 43 ألف جنيه في السوق المصرية.



وبلغت أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس، للفئة الأولى 398.9 ألف جنيه بدلاً من 358.9 ألفاً ، وسجلت أسعار الفئة الثانية 438.9 ألفاً، مقارنة بـ 395.9 ألفًا سابقاً.



مواصفات ستروين C3 موديل 2022 إير كروس

وتأتي السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي تربو، بقوة 110 حصان ، عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

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ويبلغ استهلاك ستروين C3 موديل 2022 إير كروس من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كم، بينما يمكنها التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية، و جاءت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4154 مم، و بعرض 1824 مم، و بارتفاع 1597، و بمساحة تخزينية تسع إلى 410 لترًا.وتتميز سيارة ستروين بمجموعة من المواصفات تشمل ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، وفرامل يد كهربائية.كما تضم ستروين C3 موديل 2022 إير كروس عدة تجهيزات اشتملت على مثبت سرعة، ومقود حركة متعدد الوظائف يحتوى على العديد من عناصر التحكم و الرفاهية، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة، وسقف بانوراما بالفئة الأعلى تجهيزًا.