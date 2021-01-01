خلال 6 سنوات ارتفاع عدد السيارات الكهربائية في العالم من مليون إلى 20 مليون

توقعت وكالة أنباء بلومبرج المعنية بالشأن الاقتصادي وصول عدد السيارات الكهربائيه في العالم إلى 20 مليون سيارة، وترى في ذلك نمواً ملحوظاً من مليون سيارة كهربائية فقط على الطرق منذ 6 سنوات في عام 2016.
وتوقعت أنه سيتم إضافة نحو مليون سيارة بشكل شهري إلى الأسطول العالمي خلال النصف الثاني من عام 2022، وهذا يعادل مركبة واحدة تقريباً كل 3 ثوانٍ.
وبحلول نهاية عام 2022، تتوقع «بلومبرغ إن إي إف» وجود أكثر من 26 مليون مركبة كهربائية على الطريق.
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