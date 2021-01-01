احذر من ارتكابها .. أفعال تنقص أجر الصيام

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أفعال تنقص أجر الصيام ، هناك أمور قد يفعلها المسلم الصائم في نهار رمضان وهو لا يعلم أنه لو تجنبها سيحصل على أجر الصيام كاملا، وعليه أن يحذر من ارتكابها.



أفعال تنقص أجر الصيام





كشفت دار الإفتاء المصرية، عن ثلاثة أفعال على المسلم أن يتجنبها ليحصل على أجر الصيام كاملًا، وهذه الثلاثة أمور هي:

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