قبل الكشف الرسمي عنها تسريب صورة هيونداي بالسايد



هيونداي بالسايد هيونداي بالسايد

خططت هيونداي للكشف عن سيارتها بالسايد المحدثة في 13 أبريل، ومع استعداد فريقها للبث على اليوتيوب فقد تسربت صورة السيارة.



سرعان ما قامت هيونداي بحذف الصورة المصغرة، ولكن ليس قبل أن يتمكن مستخدمون من أخذها ونشرها على الإنترنت. بالكاد تترك الصورة أي مجال للتوقعات إذ نشاهد المقدمة الجديدة بالكامل مع مصابيح حادة، ويبدو أن التصميم الجانبي حصل أيضاً على حصته من التحسينات لتظهر السيارة بمظهر متناسق ورياضي.