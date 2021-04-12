أسعار الذهب في مصر اليوم 12-4-2021..



اسعار الذهب اسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 12-4-2021، انخفاضها في نهاية التعاملات اليومية المسائية بسوق الصاغة المحلية، بعد ما تراجع سعر الذهب عالميًا بهبوط سعر أوقية الذهب بشكل طفيف، في بداية تعاملات البورصة العالمية للمعادن في لندن أول أيام تعاملاتها الأسبوعية.



وتراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم بواقع جنيهين صباحًا و3 جنيهات مساءً، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 757 جنيهًا للجرام، مقارنة مع أسعاره أمس التى سجلت 760 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.



أسعار الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 12-4-2021.

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سعر جرام الذهب عيار 24 (867 جنيهًا)وسجل عر جرام الذهب عيار 24 هبوطًا خلال التعاملات الآن ليسجل 867 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (757 جنيهًا)فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ، ليسجل 757 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (649 جنيهًا)وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 649 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (6056 جنيهًا)وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6056 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26907 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 867 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.سعر أوقية الذهب بالدولاروسجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1734 دولارًا ببداية التعاملات هبوط الطلب محليًا، رغم تدني سعر الذهب، وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، إنه رغم تسجيل سعر الذهب في مصر مستوى متدنيا إلا أن الطلب ما زال منخفضًا محليًا وعالميًا.يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.