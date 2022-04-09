تعرف على المدن المقرر طرح وحدات وأراضٍ سكنية بها

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تعتزم وزارة الإسكان، طرح مرحلة جديدة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، ونوضح لكم فى هذه السطور أبرز المدن المقرر طرح وحدات وأراضي بها.





1- يشمل الطرح، قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية.





2- يتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات).



3 - يتم طرح قطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة.



4 -يتم طرح مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة".



5 - يتم طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.



6 - يتم طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (أبراج العلمين الشاطئية "North Edge" - داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - الرحاب ومدينتي - JANNA - الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)



7 - يتم طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية، فى (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة) وغيرها.



شروط الحجز



8 - أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً.



9 - تكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير، ويتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي بسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنويا، ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.