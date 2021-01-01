كلب بوليسي يجبر لص سيارات على الاستسلام..بعد مطاردة الشرطة..

أجبر كلب بوليسي، أحد لصوص السيارات على الاستسلام؛ بعد مطاردة طويلة من قبل الشرطة في بريطانيا .
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم الإبلاغ عن سرقة سيارة نيسان جوك يوم الأحد 10 أبريل في بلاكبيرن، لانكشاير.
وجرى استدعاء مروحية تابعة للشرطة، وأفراد العمليات التكتيكية والضباط، ومعهم كلب بوليسي يدعى: فايبر، والذي ساعد في العثور على المشتبه به داخل حديقة منزل؛ بعد أن حطم السيارة المسروقة.
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