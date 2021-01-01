كلب بوليسي يجبر لص سيارات على الاستسلام..بعد مطاردة الشرطة..



كلب بوليسي كلب بوليسي

أجبر كلب بوليسي، أحد لصوص السيارات على الاستسلام؛ بعد مطاردة طويلة من قبل الشرطة في بريطانيا .



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم الإبلاغ عن سرقة سيارة نيسان جوك يوم الأحد 10 أبريل في بلاكبيرن، لانكشاير.



وجرى استدعاء مروحية تابعة للشرطة، وأفراد العمليات التكتيكية والضباط، ومعهم كلب بوليسي يدعى: فايبر، والذي ساعد في العثور على المشتبه به داخل حديقة منزل؛ بعد أن حطم السيارة المسروقة.

قد يعجبك أيضا...

فيما دونت وحدة الكلاب البوليسية في لانكشاير، عبر تويتر حول الواقعة، قائلة : “طاردت الشرطة السيارة نيسان جوك المسروقة، وتحطمت في منطقة بلاكبيرن، حيث قبضت الشرطة على السارق بفضل الكلب البوليسي”.واوضحت الصحيفة انه كان هناك 3 من ضباط المرور أوقفوا المشتبه فيه، وطلبوا منه رفع يديه، ولكنه تجاهل الأمر، وبدأ بالهرب عند النقطة التي تم فيها إطلاق سراح الكلب البوليسي للقبض عليه قبل أن يصل إلى طريق سريع.وحين أسقط الكلب البوليسي، المشتبه به على الأرض؛ أصيب بعيار ناري في جبهته، لكن الكلب نجا بأعجوبة وتمكن من تثبيت اللص.