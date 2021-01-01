قلة الماء في الجسم يعرضك لخطر الإصابة بمرض قاتل

الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء كل يوم يزيدون من احتمالات إصابتهم بمرض قاتل، يحث العلماء الناس على تناول ستة إلى ثمانية أكواب كل يوم لدرء خطر الإصابة بقصور القلب، يحدث ذلك عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح ، وعادةً لأنه أصبح ضعيفًا أو متصلبًا، وفقا لما نشره موقع " nypost".
قالت الدكتورة ناتاليا ديميتريفا ، الباحثة في المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة ، على غرار الحد من تناول الملح ، فإن شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا هي طرق لدعم القلب وقد تساعد في تقليل المخاطر طويلة المدى للإصابة بأمراض القلب،
قادت الدكتورة ديميتريفا ، ، فريقًا درس ما يقرب من 12000 من البالغين الأمريكيين، تراوحت أعمارهم بين 45 و 66 عامًا ولديهم سجلات صحية تمتد إلى 25 عامًا، لم يكن لديهم قصور في القلب أو مرض السكري أو السمنة في بداية الدراسة، حوالي 1366 (11.56 %) أصيبوا لاحقًا بفشل القلب ، وهو أكثر شيوعًا مع تقدم العمر.
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