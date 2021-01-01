قلة الماء في الجسم يعرضك لخطر الإصابة بمرض قاتل

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الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء كل يوم يزيدون من احتمالات إصابتهم بمرض قاتل، يحث العلماء الناس على تناول ستة إلى ثمانية أكواب كل يوم لدرء خطر الإصابة بقصور القلب، يحدث ذلك عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح ، وعادةً لأنه أصبح ضعيفًا أو متصلبًا، وفقا لما نشره موقع " nypost".



قالت الدكتورة ناتاليا ديميتريفا ، الباحثة في المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة ، على غرار الحد من تناول الملح ، فإن شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا هي طرق لدعم القلب وقد تساعد في تقليل المخاطر طويلة المدى للإصابة بأمراض القلب،



قادت الدكتورة ديميتريفا ، ، فريقًا درس ما يقرب من 12000 من البالغين الأمريكيين، تراوحت أعمارهم بين 45 و 66 عامًا ولديهم سجلات صحية تمتد إلى 25 عامًا، لم يكن لديهم قصور في القلب أو مرض السكري أو السمنة في بداية الدراسة، حوالي 1366 (11.56 %) أصيبوا لاحقًا بفشل القلب ، وهو أكثر شيوعًا مع تقدم العمر.

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قام الفريق بتقييم مستويات الصوديوم في الدم ، والتي تزداد عندما تكون مستويات السوائل لدى شخص ما منخفضة، يتراوح معدل الصوديوم الطبيعي في الدم بين 135 و 146 ملي مكافئ لكل لتر، لكن أولئك الذين لديهم مستوى 143 ملي مكافئ / لتر في منتصف العمر لديهم خطر متزايد بنسبة 39? للإصابة بفشل القلب ، مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل.أظهرت البيانات أيضًا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا بمستوى صوديوم يبلغ 143 ملي مكافئ / لتر كانوا أكثر عرضة بنسبة 62 في المائة لتطوير تضخم البطين الأيسر سماكة القلب، تشير النتائج المبكرة إلى أن الترطيب الجيد قد يساعد في منع أو إبطاء تقدم التغييرات داخل القلب التي يمكن أن تؤدي إلى قصور القلب.أوصى الباحثون بتناول السوائل يوميًا من 6-8 أكواب للنساء و8-12 كوبًا للرجال، سواء كانت الماء أو الشاي ضرورية لمجموعة من وظائف الجسم ، بما في ذلك مساعدة القلب على ضخ الدم بكفاءة، للعناية بالقلب ، يوصي الخبراء بممارسة الرياضة بانتظام ، وعدم التدخين ، شرب الكافيين باعتدال واتباع نظام غذائي صحي.