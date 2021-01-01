تعرف علي قائمة الزمالك لمواجهة فاركو



قائمة الزمالك قائمة الزمالك



أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قائمة فريقه التى تدخل معسكر اليوم استعدادا لمواجهة فاركو، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري.



وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:



محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى. في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي. في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيد عبد الله. في الهجوم: عمر السعيد وسيف الدين الجزيري.