فيديو.. دار الإفتاء تجيب هل زراعة الصبار فى المنزل غير مستحبة

آخر الأخباراخبار المسلمين › فيديو.. دار الإفتاء تجيب هل زراعة الصبار فى المنزل غير مستحبة

صورة الخبر: زراعة الصبار
زراعة الصبار


هل زراعة الصبار في المنزل غير مستحبة وتمنع الرزق وتجلب المشاكل؟... ورد هذا السؤال الي دار الإفتاء المصرية .

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "هذا نبات أخضر لا علاقة له برزق ونحو ذلك، وهذا شيء خلقه الله سبحانه وتعالى".

وتابع عثمان: "زراعة الصبار في المنزل جائزة ولا علاقة له بالأرزاق والرازق هو الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا السعى وحسن الظن بالله وعدم الاعتقاد بأن هناك أشياء تمنع عنا رزقا كتبه الله لنا".

وفي سياق متصل أجابت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق على سؤال نصه: "هل هناك دعاء لجلب الرزق وتيسير الأمور؟" وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا :"يمكن أن نسرد 8 من أكبر أسباب جلب الرزق كما يلى:
1. كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله
2. الاستغفار
3. التوكل على الله
4. كثرة الدعاء
5. قيام الليل
6. بر الوالدين
7. الإحسان إلى الأهل والأقارب والأحباب
8. الصدقة

وقالت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، إن السعي في طلب الرزق وعدم التراخي والتواكل، من أهم ما حضت عليه الشريعة الإسلامية، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة".

https://www.dailymotion.com/video/x89wfw0#tab_embed

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو.. دار الإفتاء تجيب هل زراعة الصبار فى المنزل غير مستحبة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93890

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager