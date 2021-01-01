فيديو.. دار الإفتاء تجيب هل زراعة الصبار فى المنزل غير مستحبة



زراعة الصبار زراعة الصبار



هل زراعة الصبار في المنزل غير مستحبة وتمنع الرزق وتجلب المشاكل؟... ورد هذا السؤال الي دار الإفتاء المصرية .



وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "هذا نبات أخضر لا علاقة له برزق ونحو ذلك، وهذا شيء خلقه الله سبحانه وتعالى".



وتابع عثمان: "زراعة الصبار في المنزل جائزة ولا علاقة له بالأرزاق والرازق هو الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا السعى وحسن الظن بالله وعدم الاعتقاد بأن هناك أشياء تمنع عنا رزقا كتبه الله لنا".



وفي سياق متصل أجابت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق على سؤال نصه: "هل هناك دعاء لجلب الرزق وتيسير الأمور؟" وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا :"يمكن أن نسرد 8 من أكبر أسباب جلب الرزق كما يلى:

1. كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله

2. الاستغفار

3. التوكل على الله

4. كثرة الدعاء

5. قيام الليل

6. بر الوالدين

7. الإحسان إلى الأهل والأقارب والأحباب

8. الصدقة



وقالت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، إن السعي في طلب الرزق وعدم التراخي والتواكل، من أهم ما حضت عليه الشريعة الإسلامية، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة".



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