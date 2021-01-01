طريقة سهلة لعمل دجاج روستو| فيديو



طريقة عمل دجاج روستو طريقة عمل دجاج روستو



تحرص كل سيدة على تقديم الوجبات الجديدة والمختلفة يوميا خلال مائدتها بشهر رمضان الكريم لتقديم أشهى وألذ الوجبات لأفراد أسرتها.



وخلال حلقة اليوم الاثنين الموافق اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم قدم برنامج "الطبق طبقنا" المذاع عبر فضائية طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لكل ست بيت لتقديم وتجهيز دجاج روستو كوجبة فطار رئيسية ومناسبة ولذيذة ومناسبة للدايت.





وكشف برنامج “الطبق طبقنا” الذي تقدمه الشيف أسماء مسلم مكونات عمل دجاج روستو وهي كالتالي:

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مقادير عمل دجاج روستودجاجةربع كوب زبدةزيت ذرةعصير ليمونبشر ليمونثوم مفروم - بقدونس - طماطم - جزر - بصل - كرفس - ملح - فلفل- بطاطس قطع روز ماري.وعن طريقة التحضير كشفت الشيف اسماء مسلم، أنه يجب غسل الفراخ جيدا بالدقيق والملح الخشن والماء قبل تتبيلها بالخلطة جيدا، ثم تقطيع البصل والخضروات على شكل شرائح كبيرة، ولمعرفة الطريقة كاملة يمكن مشاهدة الفيديو.