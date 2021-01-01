طريقة سهلة لعمل دجاج روستو| فيديو

تحرص كل سيدة على تقديم الوجبات الجديدة والمختلفة يوميا خلال مائدتها بشهر رمضان الكريم لتقديم أشهى وألذ الوجبات لأفراد أسرتها.
وخلال حلقة اليوم الاثنين الموافق اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم قدم برنامج "الطبق طبقنا" المذاع عبر فضائية طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لكل ست بيت لتقديم وتجهيز دجاج روستو كوجبة فطار رئيسية ومناسبة ولذيذة ومناسبة للدايت.
وكشف برنامج “الطبق طبقنا” الذي تقدمه الشيف أسماء مسلم مكونات عمل دجاج روستو وهي كالتالي:
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