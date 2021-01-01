تعرف علي الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء



الأهلي والرجاء الأهلي والرجاء



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف، تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي من منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وحدد "كاف" أن تقام مواجهة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي، يوم السبت المقبل الموافق 16 أبريل 2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن المباراة بين الأهلي والفريق المغربي ستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

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الأهلي والرجاءيلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.موعد المباراةوتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we بالسلام.القناة الناقلةوتذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي بمنطقة الشرق الأوسط.حكم المباراةوأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المُقرر إقامتها يوم 16 أبريل الجاري على ملعب الأهلي we بالسلام.ندالا مع الأهليوأدار الحكم الكونغولي 3 مباريات للأهلي قبل ذلك، فاز الفريق الأحمر في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة فقط دون أن يتلقى أي خسارة تحت صافرة الحكم الكونغولي.مباريات ندالا مع الأهلي1- الأهلي 1-0 بلاتنيوم الزيمبابوي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020.2- الأهلي 2-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020.3- الأهلي 6-5 الرجاء المغربي (ركلات الترجيح) نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2021.حكم مباراة الإيابالجدير بالذكر أن الكاف أسند إدارة مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا بين الأهلي والرجاء إلى الحكم السنغالي ماجيتي نداي في اللقاء المقرر إقامته يوم 22 أبريل الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.9 مواجهات جمعت الأهلي والرجاء المغربيوالتقى الأهلي مع الرجاء المغربي في 9 مباريات قبل ذلك؛ حيث فاز المارد الأحمر في 4 مباريات مقابل مرتين للأخضر المغربي، وحسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات.نهائي البطولة العربيةوالتقى الأهلي مع الرجاء المغربي بنهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري في عام 1996 في لقاء فاز به المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف.كأس النخبة العربيةوتقابل الأهلي أمام الرجاء المغربي ببطولة النخبة العربية عام 1997 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.بطولة أفريقيا عام 1999والتقى الأهلي مع الرجاء المغربي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1999، وانتهت مباراة الذهاب بهدف دون رد لصالح الأخضر المغربي قبل أن يحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الإياب.بطولة أفريقيا عام 2002وتكررت المواجهة مرة أخرى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002 وحقق الأخضر المغربي الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 وانتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.بطولة أفريقيا عام 2005والتقى الأهلي مع الرجاء المغربي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005 وفاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب بهدف نظيف قبل أن ينتهي لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.