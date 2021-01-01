أول تعليق لـكيروش بعد فسخ تعاقده مع المنتخب

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كيروش


علق المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش، بعد فسخ تعاقده مع المنتخب، معلنًا وداعه للمنتخب، مؤكدًا أنه شعر بالفخر لتدريب المنتخب المصري، وأنه عمل إنجازًا مثمرًا في وقت قصير.

وكتب كيروش تغريدة على تويتر "لجميع الجماهير المصرية وداعمينا، ولفريق العمل الودود والساحر؛ وإلى لاعبي فريقي الرائعين.. كل بداية جديدة تبدأ بوداع مؤلم، تعني أن قلوبنا مليئة بالامتنان والاحترام والصداقة.. هذه هي مشاعري الآن."

وقال: "لا يوجد وداع في كرة القدم، مجرد وداع بسيط ودافئ "أراكم لاحقًا في اللعبة".. هذا يعني أيضًا أنكم ستكونون دائمًا في قلبي، والله وحده يعلم كيف ومتى سنلتقي مرة أخرى."

وتابع كيروش: "لحسن الحظ، أحمل معي الذكريات الرائعة لرحلتنا من الجيدة للعظمة.. بدون تفانيكم وموهبتكم والتزامكم، لن يكون من الممكن تحقيق الكثير في هذه الفترة القصيرة.. شكرا جزيلا للجميع."

وأضاف "أن أكون مدربًا للمنتخب الوطني لدولة شغوفة بكرة القدم الشغوفة فهذا كان امتيازًا وشرفًا."

المصدر: vetogate

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